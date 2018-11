MHSC : Il a un Pavard dans chaque jambe, Aguilar demandé en équipe de France

Dans : Equipe de France, MHSC.

Avec Lille, Montpellier est la grosse surprise de ce début de saison, ce qui lui permet de prendre place sur le podium.

A l’occasion de sa victoire face à Marseille, la formation héraultaise a montré que ses joueurs étaient dans une forme incroyable sur le plan physique, et que cela permet de perturber bien des équipes. La preuve avec l’activité incessante de Ruben Aguilar, qui confirme à chaque sortie sa solidité au poste de latéral droit. Une position où l’équipe de France n’est pas forcément la mieux lotie, ce qui provoque cette requête de Bilel Ghazi. Pour le journaliste de L’Equipe, il serait temps que Didier Deschamps se penche sur ce qui se fait de mieux en France à l’heure actuelle comme arrière droit.

« On a le droit de penser que Ruben Aguilar, il a un Benjamin Pavard dans chaque jambe (pour être gentil)? Et depuis quelques temps déjà... D’ailleurs, il y a-t-il actuellement meilleur que le Montpelliérain au poste de latéral droit dans le vivier français ? », a certifié un Bilel Ghazi qui en profite pour glisser un énorme tacle à Benjamin Pavard, en difficulté lors de ses derniers matchs en Bleu, et qui semble épuiser son crédit post-Coupe du monde.