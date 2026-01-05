ICONSPORT_258202_0332

Horneland viré, l’ASSE fait un choix impopulaire

ASSE05 janv. , 13:00
parCorentin Facy
0
L’ASSE a enchaîné samedi soir face au Mans son quatrième match consécutif sans victoire. De quoi logiquement crisper les supporters, de plus en plus nombreux à réclamer le départ de l’entraîneur Eirik Horneland.
En poste depuis un peu plus d’un an, Eirik Horneland avait conquis tout le monde à ses débuts sur le banc de Saint-Etienne. En Ligue 1, le technicien norvégien avait réussi à imposer un vrai style de jeu avec une équipe combative, offensive et dont l’investissement était total sur le terrain. Cela n’a pas empêché l’ASSE de descendre en Ligue 2. Plus inquiétant, les Verts sont loin de dominer le championnat puisque après 18 journées, ils sont 4es derrière le Red Star, Reims et Troyes.
C’en est trop pour les supporters, lesquels sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux ou dans les stades à réclamer le départ d’Eirik Horneland. Mais pour la direction stéphanoise, une telle décision ne doit pas être prise dans la précipitation. C’est ainsi que selon le site spécialisé Peuple Vert, les dirigeants de l’ASSE ont bien l’intention de laisser encore un peu de temps à Eirik Horneland avant de faire un choix si radical.

L'ASSE refuse de virer Horneland... pour l'instant

« La direction maintient son cap. Horneland reste l’homme fort du projet stéphanois. Mais la pression monte. Les prochaines semaines seront décisives. Le technicien norvégien devra montrer qu’il peut faire évoluer son approche. Et surtout, redonner un souffle à une équipe qui semble aujourd’hui à court d’idées » écrit le média spécialisé dans l’actualité de l’ASSE. Eirik Horneland peut donc souffler, son avenir à court terme n’est pas remis en cause malgré des résultats irréguliers et bien trop décevants. Le mois de janvier de Saint-Etienne avec des matchs cruciaux contre Clermont, Reims ou encore Boulogne sera néanmoins décisif. Si le pensionnaire du stade Geoffroy-Guichard n’enchaîne pas les succès pour remonter sur le podium de la Ligue 2, le technicien norvégien pourrait, cette fois, avoir très chaud.
0
Derniers commentaires

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Désolé ce WE , nos arbitres étaient tous embrumés des lendemains de fête .

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Les Olympitres quoi...ils ont décidé qu'ils ramenaient de la visu sur la L1 alors que ce sont des clowns .

L’arbitre a aidé l’OL, c'est une grande première

Lol "une fois" qu'il ose dire le pillier de comptoir

PSG : Un complot anti-Paris, Luis Enrique accuse les arbitres

Entre ca et les penos cadeaux offerts aux adversaires sans vérifier la VAR alors qu'on check le moindre de nos potentiels péno et chaque but qu'on plante....on a très bien compris que notre hégémonie dérange et qu'il faut satisfaire la plèbe puante en nous tapant dessus

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

L'équipe pro Qatar, 😂 l'OM se fait voler des dizaines de fois, mais, l'arbitrage est gentil😂les cancres ne changeront jamais, c'est Comme pour Lyon, qui se fait "enfler" mais, pour les journalopes ce n'est pas vrai.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

