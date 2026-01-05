Horneland viré, l’ASSE fait un choix impopulaire

L’ASSE a enchaîné samedi soir face au Mans son quatrième match consécutif sans victoire. De quoi logiquement crisper les supporters, de plus en plus nombreux à réclamer le départ de l’entraîneur Eirik Horneland.

En poste depuis un peu plus d’un an, Eirik Horneland avait conquis tout le monde à ses débuts sur le banc de Saint-Etienne. En Ligue 1, le technicien norvégien avait réussi à imposer un vrai style de jeu avec une équipe combative, offensive et dont l’investissement était total sur le terrain. Cela n’a pas empêché l’ASSE de descendre en Ligue 2. Plus inquiétant, les Verts sont loin de dominer le championnat puisque après 18 journées, ils sont 4es derrière le Red Star, Reims et Troyes.

C’en est trop pour les supporters, lesquels sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux ou dans les stades à réclamer le départ d’Eirik Horneland. Mais pour la direction stéphanoise, une telle décision ne doit pas être prise dans la précipitation. C’est ainsi que selon le site spécialisé Peuple Vert, les dirigeants de l’ASSE ont bien l’intention de laisser encore un peu de temps à Eirik Horneland avant de faire un choix si radical.

L'ASSE refuse de virer Horneland... pour l'instant

« La direction maintient son cap. Horneland reste l’homme fort du projet stéphanois. Mais la pression monte. Les prochaines semaines seront décisives. Le technicien norvégien devra montrer qu’il peut faire évoluer son approche. Et surtout, redonner un souffle à une équipe qui semble aujourd’hui à court d’idées » écrit le média spécialisé dans l’actualité de l’ASSE. Eirik Horneland peut donc souffler, son avenir à court terme n’est pas remis en cause malgré des résultats irréguliers et bien trop décevants. Le mois de janvier de Saint-Etienne avec des matchs cruciaux contre Clermont, Reims ou encore Boulogne sera néanmoins décisif. Si le pensionnaire du stade Geoffroy-Guichard n’enchaîne pas les succès pour remonter sur le podium de la Ligue 2, le technicien norvégien pourrait, cette fois, avoir très chaud.