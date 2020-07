Médias : Robert Pirès débarque sur M6 mais ne zappe pas Canal+

Dans : Equipe de France.

Lors des prochaines saisons, et notamment lors de l’Euro 2021, les matchs de l’équipe de France seront diffusés en alternance sur TF1 et M6.

Si la Une ne changera pas son duo de commentateurs, sachant que Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton font parfaitement l’affaire, la Six, elle, va tout changer à la rentrée prochaine. Ces dernières années, le journaliste Denis Balbir commentait les matchs du groupe M6 avec son consultant Jean-Marc Ferreri. Mais ce ne sera plus le cas dans quelques semaines. Puisque les deux hommes, en fin de contrat cet été, vont faire leurs valises. Tout cela pour laisser place à un nouveau binôme.

Si Balbir sera remplacé par Xavier Domergue, qui débarque en provenance de beIN Sports France, le groupe M6 a décidé de mettre Robert Pirès à la place de Ferreri. Si le champion d’Europe 2000 sera donc le consultant de Domergue sur toutes les diffusions footballistiques du groupe M6, que ce soit pour les Bleus sur M6, l’équipe de France féminine ou l’Europa League à partir de 2021 sur W9, Pirès ne quittera pas pour autant son poste à Canal+. En effet, selon L’Equipe, « M6 a trouvé un accord avec Canal + pour son consultant, qui officiera toujours autour des matchs de Premier League pour la chaîne cryptée ». Autant dire que Pirès aura une prochaine saison très chargée, de la PL sur C+ en passant par les matchs des Bleus jusqu’à la finale de l’Euro 2021.