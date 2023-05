Mbappé répond à L'Equipe sur le ramadan

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé n'a pas tardé à répondre au quotidien sportif qui affirme que l'attaquant tricolore est intervenu auprès des Espoirs français afin d'éviter un mouvement de grève lié au ramadan.

Ayant pris connaissance d'une information de L'Equipe au sujet de son implication dans un récent souci chez les Espoirs concernant le fait qu'on n'autorisait pas certains d'entre eux à respecter strictement le ramadan, la star du PSG et des Bleus a répondu via son compte Twitter. Alors que le média sportif expliquait que la FFF lui avait demandé d'intervenir pour calmer la colère qui montait chez les Bleuets avec la possibilité d'une grève, Kylian Mbappé a démenti une quelconque implication. « Évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources svp…Bonne soirée », a fait savoir le vice-champion du monde tricolore visiblement étonné de se retrouver dans cette histoire.