Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'équipe de France a pris le meilleur sur l'Ukraine pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Kylian Mbappé a retrouvé des couleurs en marquant notamment un très joli but.

L'équipe de France a parfaitement commencé sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 en battant l'Ukraine ce vendredi soir. Michael Olise et Kylian Mbappé auront été les deux buteurs côté Bleus. L'ancien joueur du PSG aura proposé de belles choses, notamment dans l'état d'esprit. Mais certaines facettes de son jeu ne sont plus aussi léchées qu'avant et ça, pas mal de fans et observateurs l'ont remarqué. Ce n'est pas Giovanni Castaldi qui dira le contraire.

Mbappé, toujours pas rassurant ?

Sur l'antenne de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné son avis sur ce nouveau Kylian Mbappé, lui demandant de ne plus venir jouer le numéro 10 : « Dans l'état d'esprit, en première, il y a été. Il a pressé, il sait qu'il est regardé et dans cet aspect du jeu, il a répondu. En revanche, quand il décroche, je n'y arrive plus. Je trouve qu'il ralentit trop. Mbappé y était dans l'état d'esprit, c'est un tueur devant les cages, mais ce n'est pas un playmaker. Quand il décroche, je trouve qu'il ne rend pas service à l'équipe. Il devrait faire ce qu'il fait très bien, faire des appels. Mais ce n'est pas un numéro 10, ça ne lui va pas du tout. Il le fait encore trop à mon goût ».

Mardi soir prochain, l'équipe de France aura un nouveau rendez-vous contre l'Islande. L'occasion pour Mbappé de répondre à nouveau présent et de poursuivre son bon début de saison. Le joueur du Real Madrid sait qu'il sera très attendu, surtout en cette année de Coupe du monde. L'ancien du PSG n'a pas envie de passer à travers et souhaite rafler tous les trophées.