Mbappé et les Bleus glacent les espoirs de la Finlande

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Éliminatoires de la Coupe du monde 2022, 8ème journée. Groupe D

Stade Olympique d’Helsinki

Finlande – France 0-2

Buts pour la France : Benzema (66e), Mbappé (76e)

La France a assuré un dernier succès dans ses qualifications 0-2 en Finlande. Le duo Benzema-Mbappé a fait des merveilles avec un but chacun pour permettre aux Bleus de finir 2021 sur une bonne note.

Déjà qualifié au coup d’envoi, l’Équipe de France arrivait dans un état d’esprit serein à Helsinki. La Finlande, elle, deuxième avant la rencontre avait plus de pression et devait faire un résultat pour s’assurer une place en barrages. En première période, ces deux états d’esprit étaient bien visibles puisque la France était moins dangereuse que son hôte du soir. Kylian Mbappé provoquait quelques sueurs aux supporters finlandais par ses dribbles mais les Bleus se créaient peu de situations. En face, la Finlande se projetait efficacement vers l’avant, déstabilisant la défense française et Pukki chauffait même les gants de Lloris à la 30e minute. Cette triste première période s’achevait sur la blessure musculaire à la cuisse de Dubois qui cédait sa place à Pavard au repos.

La France revenait des vestiaires avec de meilleures intentions. Fini le faible rythme de la première période, la France dominait nettement une équipe finlandaise de plus en plus sur le reculoir. L’entrée de Benzema à la place d'un Diaby décevant donnait encore plus de poids à l’attaque française. L’attaquant du Real combinait avec Mbappé d’un beau une-deux dans la surface finlandaise avant d’ajuster Hradecky pour l’ouverture du score après 66 minutes de jeu. Les Finlandais repartaient à l'attaque pour tenter de revenir au score et conserver leur deuxième place mais ils étaient finalement punis en contre. Grâce à sa vitesse, Mbappé lâchait les défenseurs avant d'envoyer une belle frappe dans le petit filet opposé pour le second but. La France l'emportait finalement 2-0 à Helsinki pour finir 2021 invaincu après un nouveau succès. Avec cette défaite combinée au succès ukrainien en Bosnie 0-2, la Finlande finit 3e et voit ses rêves de Mondial s'évanouir.