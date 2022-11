Kylian Mbappé envoie les Bleus en 8es !

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Coupe du monde 2022

Stadium 974

L'équipe de France bat le Danemark 2-1

Buts pour les Bleus : Mbappé (61e, 86e)

But pour le Danemark : Christensen (68e)

Le premier billet pour les 8es est pour l’équipe de France ! Après le succès contre l’Australie (4-1) mardi, les Bleus ont enchaîné avec une victoire face au Danemark (2-1). Une performance convaincante face à un adversaire de qualité. Bien entrés dans la rencontre, les champions du monde se procuraient de nombreuses occasions franches en première période. Les dribbles déroutants de Dembélé faisaient des dégâts, tout comme ses centres mal négociés par Rabiot et surtout Mbappé !

Koundé s'en sort bien

A noter que les deux équipes auraient pu se retrouver à 10 mais l’arbitre épargnait Christensen, coupable d’une faute d’anti-jeu pour stopper Mbappé, et Koundé pourtant auteur d’une vilaine semelle. Tant mieux pour le spectacle puisque le deuxième acte était aussi passionnant ! Le Danemark, avec l’entrée de Braithwaite, revenait avec davantage d’agressivité. Mais ce sont toujours les Bleus qui se procuraient les meilleures occasions, et qui ouvraient logiquement le score grâce à Mbappé (1-0, 61e) sur un contre parfait !

Le doublé pour Mbappé !

On pensait que les Bleus avaient fait le plus dur, du moins jusqu’à la tête de Christensen (1-1, 68e) sur corner. De quoi assommer les Français pour quelques minutes, le temps pour Lloris de sortir une parade décisive. Car après le geste acrobatique de Rabiot non cadré, Mbappé (2-1, 86e) s’offrait un doublé de la cuisse sur un centre de Griezmann ! Voilà comment l’équipe de France arrachait la victoire, et surtout la qualification pour les 8es de finale du Mondial 2022 à la première place du groupe.