Mbappé au Qatar, la France demande plus d’argent

Lors de la prochaine trêve internationale, l’équipe de France a l’opportunité de disputer un mini-tournoi au Qatar. Mais pour le moment, la Fédération Française de Football et le pays hôte de la Coupe du monde 2022 n’ont pas réussi à s’entendre sur le plan financier.

A quelques mois du Mondial 2022, le calendrier de l’équipe de France reste incomplet. La prochaine trêve internationale prévue en mars approche. Et pour le moment, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps ignore encore quels seront ses deux adversaires, et même où se joueront ces rencontres amicales. On parle depuis plusieurs mois d’un mini-tournoi au Qatar, qui a officiellement invité le vainqueur de la Ligue des Nations. Encore faudrait-il parvenir à un accord avec la Fédération Française de Football, dont le président Noël Le Graët a expliqué le blocage entre les deux parties.

L'équipe de France pourrait renoncer à disputer ses deux matches prévus fin mars au Qatar si les conditions financières qu'on propose à la FFF ne s'améliorent pas. Et les jouer plutôt à domicile.

« Pour l'instant, les conditions économiques qui nous sont proposées ne nous satisfont pas, a révélé le patron du football français au journal L’Equipe. Donc, nous ne sommes pas d'accord pour y aller. Mais cela peut éventuellement s'arranger. Gianni Infantino vient demain soir (mercredi soir) à Paris. On doit dîner ensemble. On va en discuter, même si cela ne durera peut-être que cinq minutes. Car on doit surtout parler du bureau que la FIFA ouvre à Paris. » En attendant la visite du président de la FIFA, Noël Le Graët regrette la proposition du Qatar.

Les Bleus n'iront pas au Qatar pour 0 euro

Le pays du Golfe ne souhaite prendre en charge que les frais d’hébergement et de déplacement de l’équipe de France et de son staff. Ce n’est pas suffisant pour la Fédération Française de Football qui réclame plus d’argent pour accepter d’envoyer Kylian Mbappé et les champions du monde à cette répétition du prochain Mondial. A noter qu’en cas de désaccord définitif, les Bleus pourraient tout simplement disputer deux matchs amicaux à domicile contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, avec des recettes billetterie importantes puisque la jauge à 5 000 spectateurs va bientôt disparaître.