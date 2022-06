Mbappé attaque Le Graët, chaude ambiance chez les Bleus !

Dans : Equipe de France.

Par Sébastien Veyrier

Après l’échec de l’Équipe de France lors du dernier Euro, Kylian Mbappé a sérieusement songé à ne plus porter le maillot des Bleus selon Noël Le Graët. Mbappé a tenu à éclaircir les choses en répondant au président de la FFF.



Le moins que l’on puisse dire, c’est que Kylian Mbappé a déjà presque tout vécu dans sa carrière de joueur professionnel. À 22 ans, l’attaquant du PSG a tutoyé les sommets lors du mondial 2018, mais a également connu des échecs retentissants, que ce soit avec son club ou l’équipe nationale. Si tout paraît glisser sur lui, Mbappé a pourtant très mal accepté son échec lors de la séance de tirs au but contre la Suisse à l’Euro 2021 et surtout la haine que l'élimination des Bleus a engendrée à son encontre.

Le joueur français avait alors fait face à un torrent d'insultes sur les réseaux sociaux qui l'ont fait songer à faire une pause avec les Bleus. Si Noël Le Graët évoque les critiques sur l'aspect sportif, Mbappé de son côté n'hésite pas à parler de racisme et estime ne pas avoir reçu le soutien nécessaire de la part des instances.

Mbappé lassé du racisme et du silence de la FFF

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

C’est dans une interview donnée au JDD que Noël Le Graët est revenu sur cet épisode qui aurait pu ébranler le football français. Suite à son tir manqué contre la Suisse, Kylian Mbappé a été la cible de nombreuses critiques. Une période difficile pour le Français qui a alors estimé que la FFF ne l’avait pas assez soutenu dans cette épreuve. En effet, pour Noël Le Graët, ce sont surtout les critiques sur son niveau de jeu qui auraient le plus touché le joueur, mais Kylian Mbappé donne un autre son de cloche. Sur son compte Twitter, l'attaquant du Paris Saint-Germain et des Bleus a précisé ce dimanche qu'il avait bien expliqué au président Le Graët que ce sont plutôt les critiques racistes à son encontre qui l'ont blessé au point de le faire songer à quitter les Bleus. Surtout, Kylian Mbappé remet une nouvelle fois Le Graët à sa place : « Je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… »

Mbappé et Le Graët, ça chauffe

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty.

Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

Espérons que le mondial 2022 au Qatar soit l’occasion pour l'attaquant de 23 ans de libérer toute cette frustration et de mener une nouvelle fois la France sur le toit de Monde. Pour Noël Le Graët, après le dossier des droits à l'image, cela commence à faire beaucoup de points négatifs dans sa relation avec Kylian Mbappé, l'attaquant ne masquant plus sa totale incompréhension des manières de faire du président de la FFF et de l'équipe de France. Au point de lui répondre via les réseaux sociaux, ce qui est grande première pour le joueur du PSG.