Mbappé a le melon, Kylian s'énerve

Kylian Mbappé est sorti de son mutisme dimanche avec l'équipe de France. La star du PSG et des Bleus veut changer l'image de diva que certains commencent à vouloir lui donner.

La présence de Kylian Mbappé en conférence de presse est extrêmement rare que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec l’équipe de France. Mais dimanche, et à 48 heures du match contre l’Allemagne pour l’entrée de lice des champions du monde, Mbappé a pris la parole et n’a pas fait dans la langue de bois. Sa relation avec Olivier Giroud et Karim Benzema, son avenir au Paris Saint-Germain, l’attaquant tricolore n’a éludé aucune question, même si cela a remis de l’huile sur le feu pour ceux qui pensent que Kylian Mbappé a définitivement la grosse tête. Et pour Le Parisien, c’est afin de lutter contre cette réputation qui commence à peser sur ses épaules que justement le joueur du PSG est venu s’exprimer.

S’il avait déjà fait part de son mécontentement en mars après des critiques qui lui étaient tombées dessus suite à ses performances avec l’équipe de France, Kylian Mbappé est de plus en plus agacé par ce qu’il entend et lit le concernant. « Le champion du monde dit accepter les critiques sur son jeu, ses performances, ses ratés sur un terrain. Mais il n’aime pas qu’on le fasse passer pour ce qu’il n’est pas, selon lui. Depuis plusieurs semaines, il s’agace du personnage que certains tenteraient de construire : égoïste, se prenant pour un autre, rattrapé à 22 ans par le syndrome de la grosse tête (…) L’attaquant parisien sent que son ambition n’est pas comprise ou qu’elle se retourne contre lui », explique Dominique Sévérac, qui justifie ainsi la prise de parole de Mbappé dimanche. Reste que l'équipe de France doit désormais resserrer les rangs avant de débuter l'Euro, et si l'attaquant du Paris Saint-Germain veut faire taire les rageux, il a une solution, c'est de contribuer à la victoire finale des Bleus. Si c'est le cas, il fera taire ceux qui lui reprochent cette supposée melonite aiguë.