Manu Koné conquiert Didier Deschamps et bientôt le PSG ?

Par Mehdi Lunay

Ce jeudi, Didier Deschamps communiquera sa liste pour les éliminatoires de l'Euro 2024 fin mars, la première post-Mondial. Manu Koné, sensation de Monchengladbach, pourrait y être la surprise. Il est déjà dans la pré-sélection de l'Equipe de France.

Le monde d'après pour l'Equipe de France et pour Didier Deschamps. Trois mois après l'échec douloureux en finale de coupe du monde contre l'Argentine, les Bleus vont revenir aux affaires. Ils doivent débuter les qualifications pour le prochain Euro 2024 avec la réception des Pays-Bas le 24 mars et un déplacement en Irlande le 27 mars. Cela se fera désormais sans Hugo Lloris, Raphaël Varane ou encore Karim Benzema, tous retraités vis-à-vis de la sélection. Du sang neuf devrait donc arriver du côté de Clairefontaine et rien de mieux que les fuites de la pré-sélection pour s'en convaincre.

Manu Koné aux portes de l'Equipe de France

Foot Mercato dévoile notamment le nom d'un de ces petits nouveaux, tout proches de rejoindre le groupe de Didier Deschamps. Il s'agit de Manu Koné, le talentueux milieu de terrain du Borussia Monchengladbach. Très en vue en Bundesliga, l'ancien toulousain a reçu une pré-convocation pour la première fois en attendant peut-être de voir son nom défiler dans la liste communiquée par Didier Deschamps, jeudi après-midi.

Un accomplissement logique pour le joueur de 21 ans, taulier du Borussia Monchengladbach cette saison et élément fort du championnat allemand. Le PSG ne s'y trompe pas puisque le club parisien suit le natif de Colombes depuis quelques mois, envisageant même un transfert dès l'été prochain. Grand de taille, capable de casser facilement les lignes balle au pied, il a toutes les qualités requises pour séduire Didier Deschamps. De quoi effectuer un grand saut puisque Manu Koné n'a que six sélections en Equipe de France espoirs.