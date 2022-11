Madame Areola tacle Marine Lloris, la guerre des Wags évitée de peu

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Alors que l’ambiance entre les joueurs de l’équipe de France semble plutôt bonne durant cette Coupe du Monde 2022, Hugo Lloris et Alphonse Aréola ne passeront toutefois pas leurs prochaines vacances ensemble.

Avant le début du Mondial au Qatar, l’équipe de France partait un peu dans l'inconnu, surtout que des groupes s’étaient créés à l’intérieur du vestiaire. Mais ces derniers jours, les tensions ont vite sauté avec les deux victoires contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1) et la qualification pour les huitièmes de finale. Malgré tout, des petites embrouilles extra-sportives continuent d’exister entre plusieurs internationaux, et notamment Hugo Lloris et Alphonse Aréola. La brouille ne concerne pas les deux gardiens eux-mêmes mais leurs femmes. En effet, le week-end dernier, la compagne du gardien de West Ham s’en est prise à la femme du capitaine des Bleus dans une story sur Instagram, au moment où un follower lui a demandé si elle appréciait Marine Lloris.

« Le genre de personne qui viendra te parler uniquement par intérêt »

« Du tout ! Pour la simple et bonne raison que c’est le genre de personne qui viendra te parler uniquement par intérêt. Exemple : quand je suis arrivée à Londres, elle ne m’a pas calculée, même pas un seul bonjour, alors qu’elle était la plus ancienne. Et il y a un an, quand elle a su que j’étais copine avec des personnes influentes à Londres, j’ai reçu un message de sa part. Je n’ai jamais répondu car je ne supporte pas les gens comme ça. Autre raison, elle a eu un comportement irrespectueux quand la maman d’Al a demandé de faire une photo avec son mari et Alphonse (elle était blasée). Ce milieu est très hypocrite. Plus je suis loin de tout ça, mieux je me porte », a balancé Marrion Aréola sur les réseaux sociaux.

La femme d 'Areola qui tacle celle de Lloris mdrr ambiance... pic.twitter.com/qeRmVhfuyX — sherlen (@cherlene130) November 26, 2022

« Je suis en tort et je m’en excuse »

Un énorme clash qui a vite fait le buzz. C’est donc pour calmer la tempête et pour éviter de perturber les deux portiers français que les deux femmes se sont contactées afin de mettre les choses au clair dans la nuit de samedi à dimanche. Une discussion constructive, d’après la compagne d’Areola : « Concernant l’histoire avec Marine Lloris, nous avons eu une longue conversation et, maintenant, tout est rentré dans l’ordre. Beaucoup de malentendus entre elle et moi… Avec du recul, le timing n’était pas approprié. Je suis en tort et je m’en excuse ». Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, vu que les deux femmes seront potentiellement amenées à se croiser au Qatar dans les jours à venir. Et il faudra que l’ambiance soit la plus apaisée possible pour éviter tout problème entre les deux champions du monde, alors que la France cherche à conserver son titre mondial.