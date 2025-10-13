edf le psg met la pression deschamps prefere en rire deschamps 53 398573

L'UEFA veut rendre sexy les qualifications pour le Mondial

Equipe de France13 oct. , 19:30
parEric Bethsy
Malgré l’enjeu à la clé, à savoir une possible qualification pour la Coupe du monde 2026, le match de l’équipe de France en Islande pourrait connaître une faible audience. Pour remédier à cette tendance, le journaliste Vincent Duluc conseille à l’UEFA de changer le format des éliminatoires.
Le scénario se répète à chaque trêve internationale. Alors que l’équipe de France tente de valider son billet pour la Coupe du monde 2026, beaucoup d’amateurs de football sont surtout impatients de retrouver les championnats nationaux. Il faut dire que les hommes de Didier Deschamps n’offrent pas toujours un grand spectacle. Et les nombreuses absences, dont celle de Kylian Mbappé forfait contre l’Islande ce lundi soir, n’arrangent rien.
Alors comment inciter le public à se réconcilier avec le football de sélection ? Pour le journaliste Vincent Duluc, un changement de format permettrait à l’UEFA d’augmenter l’intérêt des éliminatoires de la zone Europe. « Ce lundi matin, la responsabilité de l'équipe de France est de se qualifier pour la Coupe du monde, mais aussi d'assortir cette qualification d'une trace qui définisse une force et une esthétique, et justifie que les amateurs de foot ne se détournent pas de ce jeu pendant les fenêtres internationales, ainsi qu'on les en soupçonne, ces derniers temps », a écrit notre confrère du journal L’Equipe.

« La menace est suffisamment sérieuse et documentée pour que l'UEFA réfléchisse à la meilleure manière de concevoir les éliminatoires de la zone Europe, à l'avenir, et se penche sur deux options : faire de la Ligue des Nations son seul processus de qualification - comme c'est déjà le cas chez les féminines -, ou envisager la même formule que pour la nouvelle Ligue des Champions, huit matchs simples, sans aller-retour, et un classement général pour dégager qualifiés directs et barragistes », a proposé Vincent Duluc.
