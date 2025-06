Ligue 1 et Mondial 2026, Pogba va tout écraser

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Les Français s'apprêtent à revoir Paul Pogba sur un terrain. Le milieu va s'engager dans les prochains jours avec l'AS Monaco et tentera de retrouver son meilleur niveau. Pour Jérôme Rothen, pas de doute. Même à 80%, Pogba va faire très mal à ses adversaires.

Une star mondiale, championne du monde, arrive en Ligue 1 et pour une fois les projecteurs ne seront pas braqués sur Paris. L'AS Monaco est en train de finaliser le transfert de Paul Pogba. Le milieu français va s'engager libre dans les prochains jours après un an et demi de suspension pour dopage. L'évènement est énorme sur le plan médiatique mais qu'en sera t-il sur le plan sportif ? Pilier de l'Equipe de France sous Didier Deschamps, Pogba doit retrouver le rythme après sa longue interruption et éviter les blessures qui l'ont souvent touché par le passé.

Pogba est un monstre, la Ligue 1 n'est pas prête

Le doute est largement répandu chez les journalistes. Néanmoins, Jérôme Rothen s'est voulu plus optimiste. Dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC, l'ancien monégasque a loué le talent hors-norme de Paul Pogba. Pour lui, pas de doute. Si l'ancien turinois se remet un minimum en forme physiquement, il n'aura pas beaucoup d'équivalent en Ligue 1 et en Equipe de France. Une participation à la Coupe du monde 2026 est largement dans ses cordes.

🇫🇷@RothenJerome: "Tout le monde s'attend à ce que Pogba soit au Mondial 2026, ça fait 5 ans que l'on n'a pas eu de joueurs comme lui chez les Bleus. C'est un des milieux les plus complets de ces dernières années. Même s'il revient à 80%, il y participera, mais il y a du boulot" pic.twitter.com/Y5InOhZIPN — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 27, 2025

« Tout le monde s’attend à ce que Paul Pogba fasse la Coupe du monde en 2026. Des joueurs comme lui, ça fait 5 ans qu’on en a pas eu. C’est l’un des milieux les plus complets de ces dernières années. Il sait tout faire. Il court vite, il court longtemps, il frappe pied gauche, pied droit, il fait des transversales, il a la vision du jeu, il est costaud… Quand tu as un joueur comme ça, tu te dis que même s’il revient à 80 % de ses capacités, il va y être en Équipe de France Paul. Mais attention pour arriver à 80 %, il y a du boulot », a t-il développé. Paul Pogba a donc toutes les cartes en main pour disputer un quatrième Mondial avec l'Equipe de France.