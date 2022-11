Les croisés pour L. Hernandez, le Mondial est fini

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

C’est dans la nuit de mardi à mercredi que l’équipe de France a annoncé la grave blessure de Lucas Hernandez, qui n’aura même pas joué 10 minutes dans cette Coupe du monde.

Le défenseur du Bayern Munich a été pris à contre-pied sur l’action du but australien, et s’est écroulé tout seul, ce qui n’est jamais bon signe. Le pessimisme était déjà pesant dans le staff des Bleus, et il a été confirmé par les premiers examens. Le défenseur central ou latéral gauche souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, et sa saison s’arrête là, ainsi que son Mondial bien évidement. « Comme l'ensemble du groupe, je suis extrêmement peiné pour Lucas. Nous perdons un élément important. Lucas est un guerrier et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va tout mettre en œuvre pour revenir au premier plan », a déploré Didier Deschamps, qui voit un nouveau forfait s’annoncer en ce début de campagne.