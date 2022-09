Les Bleus et pas les Blues, Zidane n’a pas craqué

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Après les offres transmises par Manchester United et le Paris Saint-Germain ces derniers mois, Zinedine Zidane a fait l’objet d’un intérêt de Chelsea. Mais l’entraîneur libre de tout contrat a de nouveau recalé son courtisan afin d’attendre la décision de la Fédération Française de Football.

Avec trois Ligues des Champions consécutives avec le Real Madrid, Zinedine Zidane a forcément la cote sur le marché des entraîneurs. D’autant que le Français reste libre de tout contrat depuis son départ en mai 2021. Plusieurs clubs ont tenté d’en profiter pour l’installer sur leur banc, à commencer par Manchester United qui s’était heurté à un refus catégorique. Zinedine Zidane ne semblait pas attiré par la Premier League. Mais surtout, l’ancien meneur de jeu convoite le poste de sélectionneur de l’équipe de France.

Zidane refuse aussi Chelsea

C’est peut-être pour cette même raison que le champion du monde 1998 a rejeté l’offre annoncée du Paris Saint-Germain… et la récente approche de Chelsea. En effet, le média OK Diario affirme que le club londonien a pensé à Zinedine Zidane avant la nomination de Graham Potter. Résultat, aucune proposition concrète n’a été formulée dans la mesure où le Marseillais a tout de suite refusé de discuter. La cible des Blues n’a d’yeux que pour les Bleus, comme il l’annonçait déjà au journal L’Equipe en juin dernier.

« J'en ai envie, bien sûr, assumait le technicien. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! Après la Coupe du monde 2022 ? Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. Quand je dis que j'ai envie de prendre un jour l'équipe de France, je l'assume. Aujourd'hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l'opportunité se présente ensuite, alors je serai là. » Pour rappel, Didier Deschamps ignore encore s'il prolongera son contrat qui expire après le Mondial au Qatar.