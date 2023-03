La France et les penalties, la blague doit s’arrêter

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

En démonstration contre les Pays-Bas (4-0) en éliminatoires de l'Euro 2024, l’équipe de France a rendu une copie très prometteuse. Les Bleus devront néanmoins confirmer ce lundi en Irlande et corriger un défaut encore aperçu vendredi.

Trois mois après la défaite en finale du Mondial 2022, l’équipe de France ne pouvait pas mieux rassurer ses supporters. Les Bleus n’ont laissé aucune chance à des Néerlandais affaiblis et sans doute moins menaçants que l’Irlande. Reste à savoir si les hommes de Didier Deschamps sauront confirmer ce lundi à Dublin.

Confirmation attendue en Irlande

Leur première prestation de l’année incite forcément à l’optimisme. Mais de son côté, le journaliste Vincent Duluc se montre prudent, notamment à cause de la tendance des Français à concéder des penaltys ces derniers mois. « Pour savoir si la France est partie pour dix ans, ainsi vertébrée, il faut déjà savoir si tout cela peut tenir trois jours », a prévenu le spécialiste du journal L’Equipe.

« Mike Maignan, la charnière Ibrahima Konaté-Dayot Upamecano ainsi que Randal Kolo Muani, les quatre internationaux de moins d'expérience, seront scrutés de près, toujours, en même temps qu'il faudra bien cesser les plaisanteries sur les penalties », a souligné l’observateur des Bleus, avant de donner une statistique accablante pour la défense tricolore.

« La France en a subi sept depuis neuf mois, et il est temps de se rendre la vie plus simple, et de constater, vu la liste des responsables - Upamecano (2), Dembélé, Theo Hernandez, Clauss, Konaté et Tchouaméni -, que le déficit de vécu se paie souvent sur ces situations qui demandent à la fois de l'engagement et de la maîtrise », a expliqué Vincent Duluc. Il est vrai que les vice-champions du monde ne pourront pas toujours compter sur les exploits du spécialiste Mike Maignan, vainqueur de son duel face au Néerlandais Memphis Depay vendredi.