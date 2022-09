Les Bleus décimés, Di Meco est fier d’être Français

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

A l’approche du dernier rassemblement avant le Mondial 2022, l’équipe de France pourrait être privée de plusieurs cadres. Pas de quoi paniquer pour le sélectionneur Didier Deschamps, à la tête d’un réservoir toujours aussi impressionnant.

Ce n’est pas la grande forme pour certains cadres de l’équipe de France. Sans parler de la situation d’Antoine Griezmann, dont le temps de jeu reste limité à l’Atlético Madrid, Paul Pogba, N’Golo Kanté et Karim Benzema sont confrontés à des pépins physiques. Ces absences lors du prochain rassemblement, et surtout au Mondial 2022, chambouleraient les plans du sélectionneur Didier Deschamps.

🇫🇷 Di Meco : "Tu te rends comptes de la chance qu'on a ? Si Pogba n'est pas là, on a Tchouaméni et Camavinga ! Benzema ? Il sera là c'est une machine. Mais imaginons il n'est pas là, je suis sûr qu'il arrive à composer une attaque qui fait peur encore." #rmclive pic.twitter.com/8RR5RtVQmg — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 8, 2022

Mais de son côté, Eric Di Meco reste serein grâce aux alternatives à la disposition du coach tricolore. « Tu te rends compte de la chance qu'on a ? Derrière Pogba et Kanté, on a Tchouaméni et Camavinga qui jouent dans le plus grand club du monde, dont un qui est devenu titulaire à peine arrivé, et l'autre qui a de plus en plus de temps de jeu, a souligné le consultant de RMC. Chaque fois qu'il entrait il était impressionnant. On dit souvent que Didier Deschamps a de la chance devant avec les Coman, Dembélé... Et maintenant c'est pareil au milieu. »

L'EdF toujours redoutable sans Benzema

« Beaucoup de sélections qui ont gagné ont eu du mal à passer à la génération d'après, parce que tu ne te sépares pas des mecs quoi t'ont fait gagner, et donc tu vas dans le mur. Peut-être que Didier va être obligé d'amener du sang neuf de haut niveau dans cette équipe. Moi je n'ai pas peur, a rassuré Eric Di Meco. Benzema, c'est sûr que ce serait un sacré coup dur. Je pense qu’il va revenir mais si par malheur il n'était pas là, je suis sûr que Didier arriverait à composer une attaque qui fait encore peur. » L’attaquant du Real Madrid étant annoncé absent un mois, sa participation au Mondial n’est pas menacée.