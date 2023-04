Le Stade de France géré par Picsou, la France prête à l'abandonner !

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Mécontente de son contrat avec le consortium du Stade de France, la Fédération Française de Football compte bien revoir les conditions. Le président Philippe Diallo a lancé un avertissement et n’écarte pas l’idée de quitter l’enceinte de Saint-Denis.

En raison de travaux avant les Jeux Olympiques de Paris, aucun autre événement sportif ou culturel n’aura lieu au Stade de France en 2024. Les Bleus seront donc privés de leur enceinte l’année prochaine, voire plus encore. En effet, la Fédération Française de Football, sous contrat jusqu’en 2024, se plaint des conditions négociées avec le consortium du Stade de France. Après le lancement de l’appel d’offres par l’Etat, le président de l’instance Philippe Diallo a donc envoyé un avertissement.

La FFF met la pression

« Le contrat actuel avec le Stade de France nous est extrêmement défavorable, a dénoncé le patron par intérim auprès de l’AFP. Nous devons sortir de cette situation. Je vais attendre de voir exactement le cahier des charges pour les concessions ou pour la vente pour en dire plus. Mais je pense qu'il n'y a pas de solution viable sans que les deux grandes Fédérations de football et de rugby ne s'inscrivent d'une manière ou d'une autre dans ces projets. »

Football : la Fédération française de football "a besoin de retrouver de l'apaisement", plaide Philippe Diallo, le président intérimairehttps://t.co/Mr4oQq4nu9 — franceinfo (@franceinfo) April 1, 2023

« Voilà ce qui me guide, avec le souci que nous sortions d'une situation où depuis des années, la Fédération Française de Football est pénalisée par les conditions contractuelles qui lui sont faites, a insisté le successeur de Noël Le Graët. Un départ du Stade de France ? A ce stade, je n'envisage rien. J'attends de voir quel sera le cahier des charges et comment on s'inscrira par rapport à celui-ci. Mais tout cela devrait se régler dans les six mois qui viennent. On y contribuera en faisant en sorte que nos intérêts soient préservés. » Rappelons que le Paris Saint-Germain s’est également positionné en cas de départ du Parc des Princes.