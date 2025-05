Le Real Madrid interdit à Mbappé et Tchouaméni de rejoindre les Bleus avant lundi

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Dans une semaine, l'équipe de France affrontera l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Mais les clubs ne vont pas aider Didier Deschamps à l'image du Real Madrid.

Le sélectionneur national a donné rendez-vous à ses internationaux ce vendredi afin de préparer le match prévu jeudi prochain contre la Roja dans le Final Four de Ligue des Nations. Mais, en dehors des joueurs du PSG et de l'Inter qui ont évidemment une bonne excuse pour ne pas venir, d'autres stars des Bleus vont également briller par leur absence. En effet, L'Equipe a révélé que la direction du Real Madrid avait adressé un courrier officiel à Aurélien Tchouameni et Kylian Mbappé afin qu'ils attendent lundi prochain, et le début officiel de la trêve internationale pour partir rejoindre l'équipe de France à Clairefontaine.

Le Real Madrid ne veut pas voir ses joueurs vendredi à Clairefontaine

Un timing qui ne fera pas les affaires de Didier Deschamps, qui aurait aimé avoir un peu plus de temps pour préparer le choc face à l'équipe d'Espagne. Reste à savoir si Tchouaméni et Mbappé, qui est le capitaine des Bleus, respecteront les consignes de leur club ou s'ils seront vendredi avec leurs coéquipiers tricolores. A priori, Didier Deschamps ne devrait avoir qu'une quinzaine de joueurs sous ses ordres dans 48 heures, preuve que le calendrier devient de plus en plus dur à gérer pour les équipes nationales, mais aussi les clubs.