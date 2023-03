Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Plus les semaines passent et plus le forfait de Karim Benzema au Mondial apparaît mystérieux. Si Didier Deschamps assure que sa blessure a été bien diagnostiquée, le Madrilène a démarré les hostilités contre un sélectionneur de l'Equipe de France qu'il juge malhonnête.

Deschamps contre Benzema, épisode II. Tel un feuilleton TV, les rebondissements ne manquent pas dans la relation entre le sélectionneur de l'Equipe de France et l'attaquant du Real Madrid. Après l'affaire de la sextape et sa mise à l'écart de 2016, c'est désormais le forfait de Benzema au Mondial 2022 qui crispe les deux hommes. Enfin revenu en bleu après cinq années d'exclusion, Benzema espérait enfin soulever la coupe du monde au Qatar. Mais, une blessure l'en a empêché. Un pépin physique survenu le samedi 20 novembre dernier, juste avant le début du tournoi. La FFF avait rapidement annoncé le forfait de son attaquant tandis que Benzema quittait ses partenaires au petit matin, discrètement et à la hâte.

Benzema promet la vérité, très prochainement

Un départ soudain que ses soutiens ont interprété comme une exclusion pure et simple du groupe. Resté officiellement silencieux sur le sujet, Benzema a posté plusieurs messages interrogateurs sur sa situation sur les réseaux sociaux. Son entourage a aussi pris la parole, dénonçant une décision médicale trop rapide du staff de l'Equipe de France. Désormais, l'attaquant du Real passe à l'attaque sur le sujet. Ces derniers jours, il a réagi aux propos de Didier Deschamps dans une interview pour le Parisien, ne goûtant pas au plaidoyer du sélectionneur. « Mais quelle audace », avait-il écrit sur Instagram. Il est passé à la vitesse supérieure sur ce même réseau.

La dernière story de Karim Benzema sur Instagram... 👀 pic.twitter.com/nmy8duWEhF — Foot Mercato (@footmercato) March 12, 2023

Dans une story, il promet de livrer sa vérité très prochainement sur les conditions entourant ce fameux forfait au Qatar. « Bon bah je vais devoir m’expliquer pour le peuple », a t-il écrit dans un message avec en fond une photo de lui, le doigt pointé vers le ciel. Autant dire que cela devrait faire du bruit et créer la première polémique du nouveau mandat de Didier Deschamps. Une chose est sûre, quel que soit le discours de Benzema sur sa blessure, le divorce semble désormais définitif entre l'autoproclamé Ballon d'Or du peuple et Didier Deschamps.