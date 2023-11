Le monde nous envie, Aimé Jacquet sermonne les Français

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Rare dans les médias, Aimé Jacquet s’est exprimé en marge des 50 ans de l’INF à Clairefontaine. L’ancien sélectionneur des Bleus, surpris par les nombreuses critiques dans l’Hexagone, a loué l’évolution du football français depuis des décennies.

Invité par la Fédération Française de Football à Clairefontaine ce mardi, pour les 50 ans de l’Institut National de Formation (INF), Aimé Jacquet a accepté de sortir du silence. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’est pas du genre à se confier à la presse. « Ce n’est pas contre vous, mais je ne parle plus aux médias », a-t-il répondu aux sollicitations.

Aimé Jacquet encense l'INF

Finalement, le champion du monde 1998 s’est seulement exprimé auprès du service communication de l’instance tricolore. C’était l’occasion pour lui de souligner le travail réalisé à l’INF depuis des décennies. « J'aime me projeter, regarder vers l'avant mais aujourd'hui je me suis souvenu de toutes ces personnes qui ont magnifiquement fait bénéficier de leur savoir à cette belle maison, a réagi l’ex-entraîneur des Bleus. Elle est indestructible et notre football s'appuie dessus. »

🇫🇷 Aimé Jacquet x Didier Deschamps 🤩



🏆 CDM 1998

🏆 Euro 2000

🏆 Coupe des Confédérations 2001

🏆 CDM 2018

🏆 Ligue des Nations 2021 pic.twitter.com/s3yDnIYEjj — SPORTRICOLORE (@sportricolore) November 15, 2023

« Tant que le chaînon ne sera pas brisé, on peut aller très, très loin, a annoncé Aimé Jacquet. Et le football français le démontre au plus haut niveau : ce que fait Didier Deschamps à la tête de nos Bleus, tout le chemin parcouru par nos filles… C'est extraordinaire. » Le mentor de l’actuel sélectionneur a donc du mal à comprendre les nombreuses critiques sur le football hexagonal.

« Nous, les Français, avons une grande tendance à nous dénigrer alors que nous avons reçu ici, à Clairefontaine, tous les pays du monde pour leur montrer notre savoir-faire et le partager au plus grand nombre. Des journées comme celle d'aujourd'hui sont indispensables : il faut célébrer tout ce qui est fait et bien fait par notre football depuis un demi-siècle », a encouragé la légende de l’équipe de France.