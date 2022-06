LdN : Mbappé maintient les Bleus en vie en Autriche

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Ligue des Nations, 3e journée

Ernst Happel Stadion (Vienne)

Autriche-France 1-1

Buts : Weimann (37e) pour l’Autriche ; Mbappé (83e) pour la France

Face à une bonne et solide équipe autrichienne, la France a peiné pour ramener un match nul. Kylian Mbappé a fait une entrée salvatrice.

Le début de match français était timide. Toutefois, les Bleus se créaient la première grosse occasion. Sur un coup-franc de Griezmann, le gardien Pentz repoussait difficilement la balle puis Benzema reprenait de la tête mais Pentz déviait et son défenseur Wober dégageait devant la ligne de but (18e). La France semblait maîtriser la rencontre alors que Diaby faisait souffrir la défense autrichienne. Cependant, l’Autriche frappait en premier. Arnautovic trouvait Laimer dans la surface, lequel servait Weimann qui concluait dans l’axe. Malgré une belle frappe enveloppée de Benzema (43e) bien détournée par Pentz, la France rentrait aux vestiaires muselée et un peu démunie sur le plan des occasions.

C’est cette équipe de France là qu’on aura à la coupe du monde dans 6 mois #AUTFRA pic.twitter.com/VIocn8SlBy — 𝑹𝒚𝒂𝒏𝒊𝒕𝒐 (@Mendesiitoo) June 10, 2022

Dos au mur, la France se devait de réagir en seconde période. Les Bleus faisaient le siège de la surface autrichienne, face à une équipe entièrement dévouée à tenir le score. Les situations s’enchaînaient : Pavard tentait de loin mais se heurtait à Pentz (55e), Coman éliminait les défenseurs dans la surface mais envoyait le ballon au-dessus. Kylian Mbappé entrait à l'heure de jeu et allait enfin sortir la France de la galère dans laquelle elle était. Sur une action bien lancée par Konaté, Nkunku lançait Mbappé qui prenait tout le monde de vitesse et fusillait Pentz. Juste après, il s'infiltrait encore dans la défense autrichienne mais cette fois-ci Pentz et la barre s'interposaient. Malgré la domination et l'entrée de Mbappé, la France était trop courte pour l'emporter à Vienne. Les Bleus devront attendre Lundi et la réception de la Croatie pour espérer gagner le premier match dans cette ligue des nations.