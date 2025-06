LdN ‍: La France dompte l'Allemagne et prend la 3e place

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Petite finale de la Ligue des Nations

La MHPArena de Stuttgart

La France bat l'Allemagne : 2 buts à 0

Buts pour la France : Kylian Mbappé (45e) et Michael Olise (84e)

Ce dimanche à Stuttgart, l'équipe de France affrontait l'Allemagne en petite finale de la Ligue des Nations. Les Bleus avaient à coeur de bien terminer cette compétition.

L'équipe de France avait dans la tête l'idée de bien finir sa Ligue des Nations ce dimanche face à l'Allemagne. Didier Deschamps avait fait pas mal tourner son équipe par rapport à celle qui s'était inclinée contre l'Espagne jeudi soir. En début de rencontre, les Tricolores ont eu du mal à se trouver, dominés tactiquement par l'Allemagne. Heureusement pour l'équipe de France, Mike Maignan a multiplié les arrêts décisifs. Et quand la Mannschaft pensait obtenir un penalty suite à une faute sur Karim Adeyemi, la VAR allait du côté des Bleus, sanctionnant même l'Allemand d'un jaune pour simulation. En toute fin de premier acte, la France aura en plus la bonne surprise de prendre les devants suite à un but de Kylian Mbappé. Son premier but dans le jeu avec les doubles champions du monde depuis près d'un an.

Les Bleus inspirés en seconde période

Ouiiiiii, Olise double le score sur un caviar de Mbappé !!



🇩🇪0-2🇫🇷 l #ALLFRA l #FiersdetreBleus pic.twitter.com/hlj2gsMJyV — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 8, 2025

Au retour des vestiaires, l'Allemagne a rapidement voulu égaliser. Deniz Undav pensait même le faire mais son but sera refusé après une nouvelle intervention de la VAR. Cette dernière signifiera à l'arbitre de la rencontre une faute (évidente) sur Adrien Rabiot. Quelques instants plus tard, la France aurait pu de son côté faire le break mais une frappe bien sentie de Marcus Thuram finira sur le poteau. Les Bleus, bien plus inspirés en seconde période, auront eu énormément de possibilités de doubler la mise. C'est finalement Michael Olise qui le fera sur un service parfait de Kylian Mbappé.

Grâce à son succès 2 buts à 0 en Allemagne, l'équipe de France termine donc troisième de la Ligue des Nations 2025. Un moindre mal pour Didier Deschamps et ses hommes, pas toujours très inspirés ces derniers temps.