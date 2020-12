LdN : France-Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations !

Dans : Equipe de France.

Le 7 octobre 2021, la France sera opposée à la Belgique à l'occasion des demi-finales de la Ligue des Nations. Une affiche qui est évidemment attendue trois après le Mondial.

C'est ce jeudi qu'avait lieu au siège de l'UEFA, en Suisse, le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Nations qui réunira du 6 au 10 octobre 2021 à Turin et à Milan la France, l'Italie, la Belgique et l'Espagne. Et le hasard a été facétieux puisque les Bleus de Didier Deschamps affronteront la Belgique, soit un remake de la demi-finale du Mondial 2018 qui avait vu la France battre les Diables Rouges (1-0), une victoire qui avait fait rager nos voisins belges. Ce choc entre les Champions du Monde et le numéro 1 au classement FIFA aura lieu le 7 octobre à Turin. L'autre rencontre cette Ligue des Nations mettre face à face le pays hôte, l'Italie, à l'Espagne, un match qui se jouera à Milan le 6 octobre. La finale de cette Ligue des Nations aura lieu le 10 octobre.