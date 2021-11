La Suisse tente de mettre le seum aux Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’été dernier, l’Equipe de France s’est totalement loupée à l’Euro avec une terrible élimination dès les huitièmes de finale contre la Suisse.

Menés 1-0, les joueurs de Didier Deschamps avaient pourtant fait le plus difficile en renversant la vapeur. A dix minutes de la fin, la France menait 3-1 mais à la surprise générale, la Suisse a accroché le match nul sur le gong avant de gagner aux tirs au but. Une désillusion dont certains supporters de l’Equipe de France peinent encore à se remettre. Mais ce résultat est le fruit d’une arrogance exacerbée des joueurs tricolores selon Yann Sommer, le gardien de la sélection suisse, qui est revenu sur ce match historique pour la Suisse dans une interview accordée à Eleven Sports.

INTERVIEW | "Les Français ont cru qu'ils étaient déjà en quarts." - @YannSommer1 revient sur l'Euro historique de la Suisse et ce match face à la France. 🤭👀 pic.twitter.com/MJ2W3tIs1V — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 11, 2021

« Il y avait 3-1 à dix minutes de la fin du match. Normalement, c'est très difficile de faire un résultat dans ce genre de matchs. Mais on a ressenti quelque chose et on s'est dit que ça ne pouvait pas être fini. On a vu pendant le match, au moment où ils marquent le dernier but, ils pensent déjà être en quarts. C'était notre chance, on s'est regardé et on s'est dit qu'on devait aller jusqu'au bout. Finalement, on a gagné. Si les Français ont été arrogants ? Oui, bien sûr ! Mais c'était à notre avantage parce que personne ne pensait que la Suisse pouvait battre la France. C'était donc une chance pour nous » a analysé le gardien du Borussia Mönchengladbach, pour qui l’attitude des joueurs de l’Equipe de France a causé leur perte lors de ce huitième de finale mémorable de l’Euro 2021. Remis de cette désillusion, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont bien réagi en remportant la Ligue des Nations face à l’Espagne. Place maintenant à l’objectif de la Coupe du monde 2022 au Qatar dans tout pile un an…