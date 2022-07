La gardienne de l'équipe de France sous le choc, son ex-compagne est décédée

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

C'est un drame absolu qui touche l'équipe de France féminine. Pauline Peyraud-Magnin, la gardienne de but des Bleues a appris avant l'Euro le décès de son ancienne compagne, âgée de 27 ans.

Gardienne de but de l’équipe de France, Pauline Meyraud-Magnin n’a rien montré publiquement du drame qu’elle vient de vivre, mais la joueuse tricolore est arrivée en Angleterre pour jouer l’Euro dans des conditions très compliquées. En effet, l’Agence France Presse révèle que celle qui est également la gardienne de but de la Juventus a appris la mort de son ancienne compagne, laquelle ayant été retrouvée sans vie dans l’appartement de la joueuse à Turin. Après s’être pacsée avec elle il y a deux ans, Pauline Meyraud-Magnin s’était séparée de la jeune femme il y a quelques semaines. Interrogés par l’AFP sur ce décès, dans des circonstances qui n'ont pas été dévoilées, les enquêteurs italiens ont été très prudents : « L'enquête est en cours et reste couverte par le secret (…) Nos services travaillent, depuis le début, en lien étroit avec le consulat de France à Milan ».

La FFF soutient sa joueuse en cet instant dramatique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pauline Peyraud-Magnin (@paulinepeyraudmagnin)

Face au choc engendré par ce drame, la Fédération Française de Football a communiqué sur ce sujet : « La FFF et l'ensemble de l'équipe de France féminine soutiennent pleinement Pauline Peyraud-Magnin dans le drame personnel qu'elle traverse actuellement et adresses ses condoléances à la famille endeuillée. La FFF et l’équipe de France féminine ne feront aucun autre commentaire concernant ce deuil qui concerne la vie privée d’une joueuse de l’équipe de France et appelle au respect de sa vie privée et de son deuil » Du côté des autres joueuses de l’équipe de France, on est forcément choquée par tout cela, et on apporte un soutien à la gardienne de but, qui a réalisé un très gros match lors du premier match des Bleues dans l’Euro, c’était face à l’Italie. Dans Le Parisien, Sakina Karchaoui, latérale de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain explique que les joueuses ont serré les rangs suite à ce drame : « Il y a de la solidarité entre nous, ça, c’est sûr et certain. Après, c’est sa vie privée, on ne va pas s’en mêler. Mais voilà : elle a été impactée et elle sait très bien qu’elle a notre soutien. Mais ça restera sa vie privée ». Pour rappel, l'équipe de France féminine est déjà qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2022 et jouera lundi soir contre la Finlande son dernier match du premier tour.