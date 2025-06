La France ne mérite pas Dembélé, ça le rend fou

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Leader du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est un candidat sérieux pour le Ballon d'Or 2025. Néanmoins, le soutien pour le joueur en France est nuancé. Consultant basket de RMC, Frédéric Weis réclame un gros effort de lobbying pour Dembélé.

Ousmane Dembélé Ballon d'Or, c'est un chant qui résonne en France mais c'est surtout une réalité crédible. Le joueur du Paris Saint-Germain a réalisé la meilleure saison de sa carrière, conduisant son club vers la Ligue des champions tant convoitée. En septembre prochain, il peut devenir le sixième français à soulever le prestigieux trophée après Kopa, Platini, Papin, Zidane et Benzema. Un privilège rare dans le football français. Néanmoins, Dembélé ne bénéficie pas encore du soutien appuyé de son pays ou de ses coéquipiers en Equipe de France.

Tout miser sur Dembélé pour gagner le Ballon d'Or

Même si Kylian Mbappé a soutenu son ami devant la presse, plusieurs joueurs des Bleus incluaient encore le joueur du Real Madrid dans l'équation. De quoi provoquer une dispersion des voix alors que son principal concurrent Lamine Yamal bénéficie du soutien total de l'Espagne. Le prodige du Barça est d'ailleurs aussi soutenu par certains français, ce qui écœure Frédéric Weis. Le célèbre consultant basket est catégorique : il faut l'union sacrée en France pour Dembélé.

Un pays doit-il faire campagne pour son poulain avant le Ballon d'Or ?



🗣️ @Bigfredstyle : "Bien sûr qu'il faut être chauvin ! Les Espagnols le sont et ils ont bien raison." #RMCLive pic.twitter.com/ZoxRnrfpoR — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) June 7, 2025

« Se dire qu’on a un Français Ballon d’or… Bien sûr, il faut être un petit peu chauvin, bien sûr qu’on est dans une campagne, bien sûr qu’on a envie qu’un Français qui nous représente soit Ballon d’Or. Moi ça me ferait rêver. C’est le sport roi le foot, qu’on le veuille ou pas. […] Oui, il faut faire du lobbying. Faut être fier et content d’être Français. Faut arrêter de ne pas être chauvin. Les Espagnols sont chauvins et ils ont bien raison. On a une belle formation, on a de bons joueurs », a t-il lâché lors d'un débat tendu dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Bien qu'anecdotique comparé à une Coupe du monde, le Ballon d'Or viendrait récompenser en partie le football français. Ce serait aussi une belle publicité pour la Ligue 1. Quoi de mieux que le meilleur joueur du monde pour vendre le championnat aux chaînes françaises et mondiales ?