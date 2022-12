La France en finale sans forcer, l'Espagne choquée

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La France a confirmé son titre de championne du monde en validant son billet pour une nouvelle finale. La force tranquille des Bleus impressionne jusqu'en Espagne.

Les performances de l’équipe de France sont décortiquées pendant la Coupe du monde, tant les Bleus sont les favoris pour le titre depuis le début, et encore plus depuis que le Brésil a mordu la poussière face à la Croatie. Désormais à une marche de conserver leur titre mondial acquis en Russie, les Tricolores impressionnent par leur capacité à gagner les matchs, quelle que soit la manière employée. En 2018, les troupes de Didier Deschamps assumaient totalement de ne pas avoir le ballon pour mieux se projeter en transition rapide et faire mal aux adversaires, quitte à défendre en bloc très bas. Au Qatar, c’est une formation plus humaine, avec ses failles défensives mais une réelle volonté d’aller vers l’avant, qui voit le jour. Au premier tour, la France s’est qualifiée en seulement deux matchs. Et en phase finale, la Pologne, l’Angleterre et désormais le Maroc se sont inclinés sans jamais avoir pu maitriser la rencontre.

𝐎𝐍 𝐄𝐒𝐓 𝐄𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐔𝐏𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐄 ! 🔥🔥🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xEC82Tr88x — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 14, 2022

De quoi laisser très peu de regrets aux adversaires, pour qui l’équipe de France peut se permettre d’accélérer selon son bon vouloir, et uniquement quand c’est nécessaire. C’est pour cela que les Bleus impressionnent, comme le résume l’ancien international espagnol et milieu du Real Madrid Guti, dans El Chiringuito. « Je pense que la France a réussi à chaque fois à maitriser les évènements, à doser ses efforts quand elle en avait besoin. Je suis sûr qu’elle n’est même pas encore à 100 %. Ce que je veux dire, c’est qu’ils en ont encore plus sous le capot, et s’il y a besoin, on le verra en finale. Mais pour moi, ils ne sont pas encore à fond », a livré Guti, persuadé que ce n’est pas le cas de l’Argentine par exemple.

L'Argentine ne compte que sur Messi

« L’Argentine, ils donnent le ballon à Messi et cela marche parfaitement. C’est à Messi de résoudre le problème du match et il le fait. Le premier argentin qui a le ballon, il lève la tête et cherche à le donner à Lionel Messi. Et quand Messi a le ballon, ils le regardent, et bougent en fonction de lui », a résumé Guti, pour qui les Bleus sont au-dessus dans cette finale, même si un seul homme peut bouleverser le cours des choses comme il l’a fait jusqu’à présent.