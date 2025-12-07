La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Et après on nous sort que les français sont racistes...mais à çôté des argentins c'est dla pisse
La retraite est à 64 ans, ca va y a le temps
Il a déjà signé au PSG il arrive le 1er janvier c'est officiel, il veux gagner beaucoup de titre,
Ce qui est raciste c'est de ne pas se sentir représenté par des joueurs qui portent le maillot de ton pays et disposent de sa nationalité et n'ont pas la même couleur de peau que toi.
"Et c'est comme ça qu'on passe certainement à côté d'un Platini ou d'un Messi" On est sur une série de 2 finales de coupes du monde d'affilées qui fait mieux au 21ème siècle ? Série en cours... alors Ok il y a le coté factuel mais on ne passe pas à coté d'un Platini c'est faux.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
🔴 𝗟𝗔 𝗕𝗟𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗧𝗘 𝗗’𝗨𝗡 𝗦𝗧𝗥𝗘𝗔𝗠𝗘𝗨𝗥 𝗔𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗧𝗜𝗥𝗔𝗚𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🇫🇷 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 (qui a bien fait rire Agüero 🤡) : 🗣️ Sergio Agüero : « 𝗟𝗔 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘