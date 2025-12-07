ICONSPORT_262406_0110

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Equipe de France07 déc. , 18:20
parNathan Hanini
4
Nouveau scandale du côté de l’Argentine, alors que le tirage de la Coupe du monde 2026 a été effectué ce vendredi soir, la France connaît désormais ses adversaires. Mais durant un live auquel a pris part Sergio Agüero, l’influenceur Facundo Iriondo s’est fait remarquer avec une blague de très mauvais goût.
La France connaît désormais deux de ses trois adversaires pour la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord. Les Bleus ont hérité de la Norvège, de retour dans un mondial pour la première fois depuis 1998 et du Sénégal. Un groupe de la mort qui obligera la bande à Didier Deschamps à être au diapason d’entrée contre le champion d’Afrique 2021. 24 ans après, Français et Sénégalais se retrouvent pour un deuxième acte. Une affiche qui a fait réagir, pour le meilleur, mais également pour le pire.

Nouveau scandale

Sur les réseaux sociaux, l’extrait compte plus de 1,3 million de vues. L’influenceur, Facundo Iriondo était en live pour évoquer le tirage de la Coupe du monde. À ses côtés était notamment présent Sergio Agüero, l’ancien joueur de Manchester City. Durant le tirage, Sergio Agüero demande contre qui la France jouera, réponse du streamer : « France-Sénégal ! C’est l’équipe première contre la réserve ! » Une blague raciste qui a fait éclater de rire les personnes présentes sur le live.
Un nouvel événement après les chants racistes entonnés par les joueurs argentins lors de la victoire en Copa America en 2024. Un chant sur lequel s’est exprimé Enzo Fernandez, il y a peu dans une interview à Gimesport. Le joueur de l’Albiceleste explique regretter ce moment. « C'était une période très difficile pour moi, et j'ai essayé de m'excuser auprès de l'équipe pour montrer à mes coéquipiers que je ne suis pas du genre à discriminer ou à juger les autres. Ils ont compris mon message et l'affaire s'est arrêtée là », explique-t-il. Une nouvelle sortie peu maîtrisée de la sphère football en Argentine. 
4
Derniers commentaires

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Et après on nous sort que les français sont racistes...mais à çôté des argentins c'est dla pisse

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

La retraite est à 64 ans, ca va y a le temps

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

Il a déjà signé au PSG il arrive le 1er janvier c'est officiel, il veux gagner beaucoup de titre,

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Ce qui est raciste c'est de ne pas se sentir représenté par des joueurs qui portent le maillot de ton pays et disposent de sa nationalité et n'ont pas la même couleur de peau que toi.

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

"Et c'est comme ça qu'on passe certainement à côté d'un Platini ou d'un Messi" On est sur une série de 2 finales de coupes du monde d'affilées qui fait mieux au 21ème siècle ? Série en cours... alors Ok il y a le coté factuel mais on ne passe pas à coté d'un Platini c'est faux.

