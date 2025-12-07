La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Nouveau scandale du côté de l’Argentine, alors que le tirage de la Coupe du monde 2026 a été effectué ce vendredi soir, la France connaît désormais ses adversaires. Mais durant un live auquel a pris part Sergio Agüero, l’influenceur Facundo Iriondo s’est fait remarquer avec une blague de très mauvais goût.

La France connaît désormais deux de ses trois adversaires pour la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord. Les Bleus ont hérité de la Norvège, de retour dans un mondial pour la première fois depuis 1998 et du Sénégal. Un groupe de la mort qui obligera la bande à Didier Deschamps à être au diapason d’entrée contre le champion d’Afrique 2021. 24 ans après, Français et Sénégalais se retrouvent pour un deuxième acte. Une affiche qui a fait réagir, pour le meilleur, mais également pour le pire.

Nouveau scandale

Sur les réseaux sociaux, l’extrait compte plus de 1,3 million de vues. L’influenceur, Facundo Iriondo était en live pour évoquer le tirage de la Coupe du monde. À ses côtés était notamment présent Sergio Agüero, l’ancien joueur de Manchester City. Durant le tirage, Sergio Agüero demande contre qui la France jouera, réponse du streamer : « France-Sénégal ! C’est l’équipe première contre la réserve ! » Une blague raciste qui a fait éclater de rire les personnes présentes sur le live.

Un nouvel événement après les chants racistes entonnés par les joueurs argentins lors de la victoire en Copa America en 2024. Un chant sur lequel s’est exprimé Enzo Fernandez, il y a peu dans une interview à Gimesport. Le joueur de l’Albiceleste explique regretter ce moment. « C'était une période très difficile pour moi, et j'ai essayé de m'excuser auprès de l'équipe pour montrer à mes coéquipiers que je ne suis pas du genre à discriminer ou à juger les autres. Ils ont compris mon message et l'affaire s'est arrêtée là », explique-t-il. Une nouvelle sortie peu maîtrisée de la sphère football en Argentine.