La France abandonne ce joueur du PSG, il s'explique

Non sélectionné en Équipe de France A par Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery aurait pu être appelé par Gérald Baticle avec les Bleuets. Mais pour le sélectionneur des Espoirs, le Parisien ne fait plus vraiment partie de cette catégorie de jeunes.

A l'annonce de la liste de Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery n'a pas entendu son nom. Pourtant habitué à retrouver ses coéquipiers en sélection depuis sa première convocation fin 2023, il regardera les deux rencontres des Bleus, face à l'Ukraine et l'Islande, devant sa télévision. Âgé de seulement 19 ans, il aurait toutefois aussi bien pu être appelé par Gérald Baticle pour participer aux prochaines rencontres de l'Équipe de France Espoirs. Toutefois, pour le sélectionneur des Bleuets, WZE est aujourd'hui considéré comme un joueur à part entière de l'équipe première.

Warren Zaïre-Emery a besoin de repos

« Avec Didier, on a analysé la situation, c'est un cas à part Warren. C'est pas le jeune Espoir qui allait disputer un match pour rendre service ou pour dépanner sur une sélection. Pour moi, c'est un joueur qui était devenu un membre à part entière des A et donc qui était dans l'objectif Coupe du monde. Et de le faire revenir du jour au lendemain avec nous pour passer sur un objectif Euro Espoirs, il y a une difficulté. C'était possible de le faire revenir, la porte n'est pas fermée, on verra comment ça va évoluer pour la suite. J'en ai parlé avec Warren également et sur ce rassemblement-là, j'ai fait le choix en en discutant avec Didier de me passer de Warren. Ca fait je crois huit rassemblements de suite qu'il est en A, il doit à la fois digérer le fait de pas être dans le neuvième et venir rapidement avec moi. J'ai eu Warren, il était prêt à venir », a expliqué Baticle en conférence de presse.

L'ancien adjoint de Thierry Henry a tenu à justifier sa non-convocation par sa volonté de le laisser souffler pendant la trêve internationale. A Warren Zaïre-Emery de retrouver le niveau qui a fait de lui le plus jeune buteur de l'histoire de l'Équipe de France depuis Maurice Gastiger… en 1914.