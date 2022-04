La France a un tirage de rêve, le Danemark la réveille brutalement

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France peut s'estimer heureuse du tirage qui lui a offert un groupe D avec la Tunisie, un barragiste et le Danemark. Ce dernier pays, vieille connaissance des Bleus, tient toutefois à poser de sérieux problèmes à la France.

Décidément, Didier Deschamps et l'Equipe de France sont souvent bien lotis lors des tirages au sort de coupe du monde. En tout cas, beaucoup leur envient le groupe D dans lequel ils ont été placés ce vendredi à Doha. La Tunisie, un barragiste à déterminer entre le Pérou, l'Australie et les Emirats Arabes Unis ainsi que le Danemark. Peu voient la France être incapable de sortir d'un tel groupe et de poursuivre la compétition. Trois matches qui pourraient s'apparenter à une promenade de santé pour les Bleus.

Denmark, Tunisie et une équipe qui sort des barrages.



La chatte à Didier Deschamps est de retour après l'avoir quittée pendant l'Euro 😭#TirageCDM

Le sélectionneur danois donne rendez-vous à la France

Cependant, son adversaire le plus fort sur le papier n'est pas de cet avis. Le Danemark compte bien contester la première place promise à la France. Demi-finaliste du dernier Euro et 11e du classement FIFA, les Danois ont des arguments à proposer. Ils sont surtout une bonne connaissance de l'Equipe de France puisqu'ils ont croisé la route des Bleus trois fois au mondial dont la dernière fois en 2018 lors d'un 0-0 très ennuyeux. Son sélectionneur Kasper Hjulmand ne veut pas être un simple faire-valoir, prévenant déjà la France avant leur confrontation en fin d'année au Qatar.

Kasper Hjulmand, sélectionneur du Danemark 🇩🇰



« La France est l'un des grands favoris, avec tellement de talents, et c'est le tenant du titre. Mais je vous conseille de vous préparer aussi car on a une très bonne équipe et on sera prêt à se battre. »



(CP)

« On a déjà deux matches à gérer en Ligue des nations contre la France donc cela fera trois en cinq mois. La France est l'un des grands favoris, avec tellement de talents, et c'est le tenant du titre. Donc c'est clairement l'un des adversaires les plus durs. On se prépare aux équipes qu'on va affronter. Mais je vous conseille de vous préparer aussi car on a une très bonne équipe et on sera prêts à se battre », a t-il indiqué au micro de Bein Sports après le tirage au sort. Les esprits sont chauds et le match est lancé pour une confrontation très attendue. D'autant plus quand on sait, à une exception près, qu'à chaque fois que les deux pays se sont affrontés en compétition, l'un des deux a remporté le titre à la fin.