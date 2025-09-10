ICONSPORT_269776_0635

La France a son nouveau Lassana Diarra, il hallucine

Equipe de France10 sept. , 22:40
parCorentin Facy
Manu Koné est la très belle surprise des derniers mois en équipe de France. Le milieu de terrain de l’AS Roma a confirmé son excellente forme avec deux matchs aboutis au mois de septembre contre l’Ukraine et l’Islande.
Arrivé en équipe de France sur la pointe des pieds après d’excellentes prestations lors des Jeux Olympiques avec les Espoirs, Manu Koné est en train de mettre tout le monde d’accord. Au côté d’Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain de l’AS Roma enchaîne les bonnes performances. Titulaire en Ukraine et contre l’Islande ce mardi au Parc des Princes, l’ancien Toulousain a brillé par ses nombreuses récupérations de balle mais également par la qualité de son jeu avec ballon. Désormais installé dans le onze de départ de Didier Deschamps, il est bien parti pour faire partie du voyage aux Etats-Unis afin de disputer la Coupe du monde et sans doute comme titulaire.
Cela n’étonne pas Gaël Clichy, adjoint de Thierry Henry lors des JO et qui connaît bien le joueur. Sur l’antenne de Canal+, l’ancien latéral gauche d’Arsenal a loué les qualités de Manu Koné et compare celui qui a porté les couleurs du Borussia Mönchengladbach à un certain Lassana Diarra. « C’est un joueur qui me fait penser à Lassana Diarra. En possession, si on veut sortir de derrière, il a la qualité pour faire ce pivot et trouver le décalage » a d'abord lancé l'ancien défenseur de l'équipe de France avant de poursuivre au sujet de Manu Koné.
« Il a cette faculté à se projeter et il récupère énormément de ballons. La petite progression qu’il doit avoir, c’est d’être un peu plus décisif. On a vu que face à l’Islande, il a frappé deux ou trois fois. Mais c’est un joueur sous-coté dans le sens où c’est un joueur qui peut jouer partout au milieu de terrain. A ce niveau-là, c’est très fort » a analysé Gaël Clichy, fan du joueur et qui estime que Manu Koné a désormais une autoroute devant lui pour être titulaire à la Coupe du monde. Le joueur de la Roma a en tout cas une belle avance sur Adrien Rabiot, Khephren Thuram ou encore Eduardo Camavinga. Il ne tient qu’à lui de réaliser une belle saison 2025-2026 avec le club de la Louve pour débarquer aux USA en pleine forme avec les Bleus.
