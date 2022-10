La France a perdu son porte-bonheur, ça sent mauvais pour le Qatar

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Vendredi, le couperet est tombé. N'Golo Kanté va manquer la prochaine coupe du monde. Un coup dur pour l'Equipe de France tant le milieu de Chelsea fut important dans le sacre de 2018. Pour Dominique Grimault, Didier Deschamps a perdu plus qu'un simple joueur.

Cette fois-ci, N'Golo Kanté ne ramènera pas la coupe à la maison. Longtemps infatigable travailleur de l'entrejeu français, le milieu de Chelsea a connu des derniers mois bien plus difficiles. Kanté a été touché par de très nombreuses blessures, lesquelles lui ont fait manquer beaucoup de matchs avec Chelsea et l'Equipe de France. La dernière aura finalement mis fin à ses ambitions d'aider les Bleus à conserver leur titre mondial. Touché aux ischio-jambiers depuis août, il se remettait tranquillement quand une rechute a été observée par le staff médical de son club. De quoi l'éloigner des terrains jusqu'en novembre prochain, juste avant le mondial.

Kanté, l'absence de trop pour Didier Deschamps ?

Finalement, selon les informations de l'Equipe vendredi, N'Golo Kanté a jeté l'éponge et déclaré forfait pour le rendez-vous au Qatar. Cadre fiable de Didier Deschamps, il est l'un des meilleurs au monde à son poste quand son corps le permet. Son influence avait d'ailleurs été prépondérante dans le sacre mondial des Bleus en Russie. Si l'Equipe de France a du réservoir pour remplacer Kanté avec notamment Tchouaméni, Fofana ou Camavinga, cette absence n'est pas anodine. Le journaliste Dominique Grimault se veut même pessimiste sur les chances des Bleus au Qatar sans Kanté.

🇫🇷 Kanté forfait pour le Mondial : est-ce une catastrophe pour les Bleus ?



🎙️ @dominicgrimault : "Je le juge irremplaçable" #EDG pic.twitter.com/9aSO3Ffs4x — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) October 14, 2022

« Il présente un profil unique. Et de surcroît, c’est une sorte de mascotte pour les Bleus. Une espèce de porte-bonheur. Et donc ça reste vraiment pour moi un coup très très difficile. Je le juge absolument irremplaçable dans cette équipe. Il va falloir trouver un autre profil. […] Le tandem Tchouaméni-Fofana pouvait fonctionner très bien à Monaco et l’équipe peut être pas mal mais c’est une absence qui va nous coûter très cher », a t-il lâché dans l'Equipe de Greg. Combiné à la possible absence de Paul Pogba, ce forfait enlève à coup sûr beaucoup d'expérience au groupe de Didier Deschamps.