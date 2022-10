La FFF lui fait à l'envers, Mbappé ridiculisé

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Selon les informations de L’Equipe, rien n’a avancé au sujet de la convention destinée à revoir les liens entre les internationaux français et la FFF.

Le 19 septembre dernier, Kylian Mbappé provoquait un tremblement de terre à la Fédération Française de Football en refusant de se soumettre aux opérations marketing prévues avec les sponsors de l’Equipe de France, comme il l’avait déjà fait une première fois six mois auparavant. L’attaquant du PSG estimait que son image était de plus en plus utilisée de manière individuelle et souhaitait avoir un droit de regard sur les images auxquelles il est associé. Des revendications partagées par l’ensemble des cadres de l’Equipe de France, qui ont exigé de la part de la FFF une modification de la convention au sujet du droit à l’image des joueurs. Un bras de fer gagné par les joueurs tricolores puisque Noël Le Graët s’est engagé à réviser cette convention au plus vite. Mais à priori, rien ne changera avant la Coupe du monde.

Kylian Mbappé a de plus gros soucis à régler avec le PSG

En effet, le journal L’Equipe dévoile dans son édition du jour que depuis l’annonce d’un règlement rapide de ce dossier… rien n’a changé. En effet, la FFF a demandé aux joueurs de formuler leurs revendications mais pour l’heure, il n’y a eu aucun retour. Les conseillers de plusieurs cadres de l’Equipe de France ont prévu de se rencontrer cette semaine afin d’évoquer le sujet mais comme le souligne le quotidien national, Kylian Mbappé a des soucis autrement plus sérieux à régler avec le PSG actuellement. Par ailleurs, au vu des enjeux financiers colossaux, la FFF n’est pas prête à modifier cette convention de manière trop importante. Et pour cause, la fédération touche actuellement 108 millions d’euros par an de la part des partenaires, des ressources qui servent en partie à financer le football amateur.

La FFF ne peut pas faire ce qu'elle veut avec ses sponsors

Ainsi, modifier sensiblement la convention en laissant aux joueurs la possibilité de refuser un partenaire s’il ne leur convient pas ou s’il est en concurrence avec l’un de leur sponsor personnel est inimaginable pour la FFF qui veut garder la main et le contrôle total de ses partenaires. « Les contrats de sponsoring n'auraient en effet plus grande valeur si les marques n'étaient pas certaines de pouvoir compter sur les têtes d'affiche de l'équipe de France. Et il serait ingérable que chaque international puisse accepter ou pas d'être utilisé par une marque » analyse le quotidien. Ainsi, la FFF est prête à faire des efforts en prévenant en amont les joueurs des séances marketing à venir et de leur contenu ou encore d’assurer une meilleure répartition de l’image de chaque joueur. Par ailleurs, la FFF est coincée entre ses joueurs et ses partenaires car tous les contrats de sponsoring sont signés et il est impossible de les modifier sensiblement sans une négociation au gré à gré avec tous les partenaires de l’Equipe de France. Autant dire qu’un profond changement n’est sans doute pas pour demain, ce qui risque au final de ne pas plaire aux joueurs, et en particulier à Kylian Mbappé à l'origine de ce mouvement.