La conséquence bouleversante de l'élimination des Bleues

Samedi, l'Equipe de France féminine a été sortie de l'Euro malgré une supériorité numérique pendant 110 minutes. Cet échec a suscité beaucoup de commentaires moqueurs, voire insultants. La gardienne française a contre-attaqué sur les réseaux sociaux.

Après un brillant premier tour, l'Equipe de France féminine offrait l'espoir d'un Euro historique et surtout victorieux à ses supporters. Cependant, l'euphorie a été brisée par le quart de finale contre l'Allemagne samedi. Les Bleues ont été éliminées après une prestation très décevante. Leur jeu collectif n'a pas été à la hauteur de l'enjeu avec beaucoup de déchet technique et peu d'occasions franches. C'est d'autant plus rageant que la France a évolué à 11 contre 10 Allemandes pendant plus de 110 minutes de jeu. Les critiques ont été très nombreuses dans les médias comme sur les réseaux sociaux.

La gardienne française écœurée par la haine en ligne

Si certains commentaires avaient un ton léger et humoristique, notamment pour décrypter la course d'élan d'Amel Majri pendant la séance de tirs au but, d'autres internautes n'ont pas été très bienveillants. De nombreuses insultes à l'encontre des joueuses françaises ont été repérées sur les réseaux sociaux. Une situation inacceptable qui n'a pas été digérée par la gardienne des Bleues, Pauline Peyraud-Magnin. La portière de la Juventus a publié un texte sur Instagram pour dénoncer la haine en ligne.

« La déception est immense. [...] Mais il y a une chose encore plus dure à accepter que la défaite : c'est la haine. Depuis hier (lundi), les réseaux deviennent un espace de violence, de racisme, d'insultes... Et ça, c'est inacceptable. On peut être frustré, on peut être triste, on peut même être en colère. Mais jamais, jamais la haine ne devrait avoir sa place dans ce sport. Que ce soit envers une joueuse de notre équipe ou une adversaire : derrière chaque maillot, il y a une personne. Avec une histoire, des émotions, une famille, des combats », a t-elle écrit. La France n'est pas la seule nation à combattre ce fléau pendant l'Euro. Les Anglaises ont aussi réagi pour dénoncer les commentaires racistes à l'encontre de leur défenseure Jess Carter après le quart de finale contre la Suède.