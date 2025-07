Euro ‍: La bête noire domptée, les Bleues n’ont plus peur

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Opposée à l’Allemagne en quarts de finale de l’Euro samedi, l’équipe de France féminine aborde la rencontre avec confiance. Les Bleues n’ont plus peur des Allemandes qui leur ont infligé des défaites difficiles à encaisser.

Tombée dans le groupe de la mort, l’équipe de France féminine a fait mieux que survivre. Les joueuses de Laurent Bonadei ont dominé la poule D de l’Euro avec trois victoires contre l’Angleterre (2-1), le Pays de Galles (4-1) et les Pays-Bas (5-2). « Au moment du tirage au sort en décembre, si on m'avait dit qu'on sortirait avec 9 points en ayant marqué 11 buts en 3 matchs, même moi, peut-être que je n'y aurais pas cru », a d’ailleurs reconnu le sélectionneur tricolore après le succès face aux Néerlandaises dimanche dernier.

🇫🇷🇩🇪 dans toutes les têtes 🧠💪 pic.twitter.com/Aq09MmWfGL — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 17, 2025

Les Françaises, brillamment qualifiées pour les quarts de finale, vont croiser la route de l’Allemagne, un adversaire qui ne leur a pas toujours réussi. Sur un total de 22 confrontations entre les deux équipes, les Allemandes sont sorties vainqueurs à 12 reprises, contre seulement 6 victoires pour les Bleues. Pire encore, dans les compétitions majeures que sont la Coupe du monde, l’Euro et les Jeux Olympiques, l’équipe de France n’a gagné aucun de leurs cinq matchs. Le dernier date de l’Euro 2022 lorsque l’Allemagne avait battu les Bleues (2-1) au stade des demi-finales.

Les Bleues sans complexe

Toutes ces statistiques n’ont pourtant pas l’air d’inquiéter la Française Delphine Cascarino. « On n'a pas du tout de complexe d'infériorité, a prévenu l’ailière de San Diego. Elles ont leur passé, leur palmarès, je ne me souvenais pas d'autant de défaites car je ne jouais pas, c'est à nous de créer notre histoire, on va tout faire pour renverser la tendance. » Lors de leur dernière confrontation en février 2024, ce sont les Bleues qui s’étaient imposées (2-1) en demi-finales de la Ligue des Nations. Preuve que l’équipe de France peut le faire.