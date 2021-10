L'Espagne veut mettre Lucas Hernandez en prison !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Récent vainqueur de la Ligue des Nations avec l'équipe de France, Lucas Hernandez est attendu le 19 octobre en Espagne où il doit purger 1 an de prison.

En février 2017, Lucas Hernandez avait été interpellé et condamné à 31 jours de travaux d’intérêt général et une mesure d’éloignement suite à une affaire de violence conjugale, dans laquelle sa compagne avait elle aussi été condamnée puisque le couple s’était battu dans une rue. Mais quelques mois plus tard, le footballeur était une nouvelle fois arrêté par la police, alors qu’il venait de rentrer de vacances avec sa compagne, en ayant donc dérogé à l’obligation qu’il avait de ne plus l’approcher. A l’époque, l’avocat de celui qui évoluait à l’Atlético Madrid avait demandé à ce que les 12 mois de prison, consécutifs à cette violation de la première décision de justice, soient remplacés par un travail d’intérêt général. Une requête rejetée dans la mesure où Lucas Hernandez n’avait déjà pas purgé les 31 jours initialement prévus. Et c’est ce qui lui vaut de sérieux problèmes.

Présence obligatoire pour Lucas Hernandez devant le tribunal

Désormais, l’affaire est passée au niveau supérieur, et l’international tricolore est désormais convoqué le 19 octobre prochain afin de choisir la prison où il purgera son année de prison. C’est le tribunal correctionnel de Madrid qui a ordonné l’incarcération de celui qui évolue désormais au Bayern Munich. Cependant, les médias espagnols précisent que l’avocat de Lucas Hernandez a fait appel de cette condamnation, mais cela n’empêchera pas ce dernier d’avoir l’obligation de venir personnellement au tribunal de Madrid pour faire son choix. AS indique de son côté que le Bayern Munich n’a été informé que récemment de cela, alors même que le club allemand jouera le 20 octobre à Benfica en Ligue des champions. Le champion du monde 2018, récent vainqueur de la Ligue des Nations, pourrait toutefois échapper à la prison si la justice espagnole prend en compte la requête de son avocat.