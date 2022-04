L’Equipe de France sans diffuseur, la FFF en alerte rouge

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Le dossier des droits TV des matchs de l’Equipe de France inquiète plus que jamais les dirigeants de la FFF à quelques mois de la Coupe du monde.

Et pour cause, lancé à l’automne dernier, l’appel d’offres concernant les matchs de l’Equipe de France pour la période 2022-2028 a été déclaré infructueux par l’UEFA, l’instance européenne en charge de centraliser la vente des droits télévisuels des équipes nationales. Diffuseurs actuels des matchs de l’Equipe de France, TF1 et M6 ont remis des propositions financières jugées « catastrophiques » par la Fédération Française de Football lors du premier tour. Au moment de mettre sur la table une seconde proposition, les deux chaines ont péniblement atteint 2,4 millions d’euros par match, soit une baisse considérable par rapport aux tarifs actuellement appliqués. En ce moment, TF1 et M6 paient 3,5 millions d’euros par match de l’Equipe de France diffusé sur leur antenne.

TF1 et M6 ne veulent plus payer aussi cher

Depuis ce second tour, des négociations de gré à gré ont été menées avec l’ensemble des chaînes en clair françaises. La FFF ne peut pas négocier avec Canal +, BeInSports ou encore Amazon car les matchs de l’Equipe de France sont des « évènements d’importance majeure » et par conséquent, ils doivent être diffusés sur des chaines gratuites. Après consultation des chaines en clair, un constat est sans appel : seuls TF1 et M6 sont intéressés et ont surtout la capacité financière d’assumer l’investissement colossal que représente la diffusion des matchs de l’Equipe de France. Le temps presse pour la FFF car le contrat actuel s’est achevé après les matchs amicaux du mois de mars contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud. Au fil des négociations, TF1 et M6 ont pour l’instant accepté de finalement payer 2,8 millions d’euros par match. Mais il pourrait être décidé de signer un contrat minimum avec seulement six matchs par exemple… en espérant de meilleures offres dans le futur. La FFF pourrait aussi conclure un contrat de deux ans afin de se laisser une période de tranquillité avant de négocier de nouveaux droits d’ici à 24 mois.