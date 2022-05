L'équipe de France et son nouveau maillot, ça ne passe pas

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France sera l'une des grandes favorites pour le titre lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar. Déjà, on en sait plus sur l'une des nouvelles tuniques que porteront les hommes de Didier Deschamps pendant la compétition.

L'équipe de France arrivera à la Coupe du monde au Qatar avec de grandes ambitions. Les Bleus comptent bien faire un doublé historique dans l'histoire du football français en décrochant une troisième étoile. Pour cela, Didier Deschamps devra composer le meilleur groupe possible pour continuer de faire gagner ses troupes au plus haut niveau. Le sélectionneur des champions du monde ne manquera en tout cas pas de talents pour avancer dans la sérénité. A l'approche de chaque grande compétition internationale, la tension monte logiquement du côté des fans et des observateurs, très attentifs à tout ce qui entoure de près ou de loin l'équipe de France. Ces dernières heures, on en sait d'ailleurs plus sur l'une des tuniques que porteront les Bleus au Qatar.

Un maillot qui ne laisse pas indifférent

💣🇫🇷🏆Nike France 2022 World Cup Elite Training Kit Leaked: https://t.co/SCu0cDQ8sL — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 4, 2022

L'équipe de France portera bientôt un nouveau maillot, qui sera arboré durant la Coupe du monde au Qatar. Les couleurs et le design de ce dernier seront, comme souvent, très commentés. En attendant d'en savoir plus sur ce sujet, Footy Headlines a déjà réussi à se procurer les photos d'un des maillots « entraînement » des champions du monde. Une tunique moderne, créée sur le nouveau modèle Nike Elite 2022. Ce maillot combine une base bleue avec des applications bleu marine et des logos dorés. Selon Footy Headlines, les couleurs du maillot entraînement seront d'ailleurs semblables à celles qui seront portées pendant le Mondial. Sous le post Twitter du média, la plupart des fans sont déçus par le design du maillot. « Il est moche honnêtement, je préférais ceux d'Adidas » lance un supporter de l'équipe de France sous la publication de Footy Headlines. « Mdr le maillot de rugbymen », « La deuxième étoile elle veut se barrer ? », « Adidas par pitié reprenez le contrat » ou encore « Affreux, on dirait les manches des maillots Yamaha », peut-on aussi lire sur Twitter. Comme bien souvent quand un maillot sort, les avis sont dans un premier temps négatifs avant de parfois changer lorsqu'il est porté. On le saura très prochainement.