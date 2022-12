L’Angleterre annonce la fin du Roi Kylian Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Opposée à l’équipe de France samedi (20h) en quarts de finale du Mondial 2022, l’Angleterre pense tenir l’atout anti-Kylian Mbappé. Le latéral droit Kyle Walker sera effectivement aligné face au Parisien et aborde ce duel avec le plein de confiance.

Avant même de disputer son huitième de finale contre le Sénégal, l’Angleterre se projetait déjà sur la confrontation face à l’équipe de France, et plus particulièrement face à Kylian Mbappé. On ne parle que de l’attaquant tricolore de l’autre côté de la Manche, où de nombreux observateurs estiment que Kyle Walker a les capacités pour museler le Parisien. Ces commentaires ont apparemment donné confiance au latéral droit des Three Lions, qui a confié ce mercredi en conférence de presse que l'idée de défier le numéro 10 des champions du monde n'était pas du genre à l'empêcher de dormir d'ici le quart de finale de la Coupe du Monde à Doha. Kylian Mbappé est prenable et le joueur anglais l'a crié haut et fort.

Belle victoire et qualification pour le quart de finale 🇫🇷💪🏽… pic.twitter.com/ps3B4PrTQB — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 4, 2022

En effet, le joueur de Manchester City a tenu un discours offensif en conférence de presse, avec un avertissement lancé à l’actuel meilleur buteur de la compétition (5 buts). « Les matchs que j’ai joués contre lui vont m’aider, c’est certain, a rappelé le Mancunien. C’est un joueur fantastique, la tâche ne va pas être facile, c’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur joueur. Je sais ce que j’ai à faire pour l’arrêter, je ne me sous-estime pas. Je l’ai déjà joué, j’ai affronté beaucoup d’autres grands joueurs aussi. »

Pas de tapis rouge pour Mbappé

« Nous respectons le fait que c'est un bon joueur en bonne forme, mais je ne vais pas lui dérouler un tapis rouge et lui dire d'aller marquer. Il ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe du monde pour mon pays, a prévenu Kyle Walker. (...) Je dois le traiter comme un autre match. Je dois faire très attention et lui donner le respect qu'il mérite, mais pas trop de respect parce qu'il joue aussi contre l'Angleterre et nous pouvons lui poser des problèmes. » Connaissant la mentalité de Kylian Mbappé, ces déclarations ne feront que le motiver avant le quart de finale prévu samedi soir à Doha. Un choc entre l'Angleterre et la France qui a évidemment un parfum très spécial, les deux pays ayant toujours eu des relations très particulières que ce soit en sport ou ailleurs. Et du côté des médias anglais, on espère évidemment que la star tricolore du PSG rentrera à la maison plus tôt que prévu. Et pas sur blessure, l'absence de Mbappé mardi à l'entraînement ayant été pris comme un piège par les observateurs britanniques.

Ce mercredi soir, Kylian Mbappé était bien présent pour la séance collective et toutes les nouvelles sur sa santé sont rassurantes. « Il n’y a pas de souci avec Kylian Mbappé, soyez rassurés. Il s’est entraîné normalement », a indiqué Sébastien Tarrago, le journaliste du quotidien sportif précisant qu'il n'y avait eu aucune opposition et que clairement Didier Deschamps n'avait pas l'intention de changer l'équipe qui avait éliminé la Pologne dimanche lors des huitièmes de finale du Mondial 2022. Messieurs les Anglais, il va désormais falloir passer aux actes.