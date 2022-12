Karim Benzema, rendez-vous en 2023 avec la France de Zidane

Blessé à la cuisse et forfait pour la coupe du monde, Karim Benzema laisse planer le doute sur son avenir proche. Le Français a repris le chemin de la salle mais il s'est quand même accordé des vacances à la Réunion. Le Real Madrid espère sa présence pour le dernier match de 2022.

Comme souvent depuis 13 ans, Karim Benzema devra chercher du réconfort au sein du Real Madrid. L'attaquant français doit rebondir après la désillusion du Mondial et son forfait dans les derniers jours précédant le premier match de l'équipe de France contre l'Australie. Benzema a dit adieu à son rêve d'aller chercher la coupe du monde, du moins sur le terrain. Depuis son départ de Doha en catimini, peu de monde sait exactement ce que l'attaquant réserve pour les prochaines semaines. Il faut dire que son état physique est sujet à de nombreuses interrogations, et que le Ballon d'Or a l'art d'entretenir le suspense.

Certains médias espagnols avaient indiqué que Benzema se remettait très vite et pourrait revenir dans le groupe français au Qatar dans les prochains jours. Une rumeur qui avait agacé Deschamps, lequel avait démenti dans la foulée. « Vous cherchez des trucs. Ce n'est pas quelque chose qui occupe mon esprit, vous connaissez la situation. J'ai échangé avec Karim après son départ, vous savez sa situation et les délais pour qu'il se rétablisse », avait sèchement répondu le sélectionneur national. En effet, Karim Benzema n'a pas prévu d'aller à Doha. Il est plutôt parti du côté de la Réunion pour des vacances en famille même si le football restera dans son esprit. En l'absence de communication sur les Bleus, on ne sait pas ce que prépare KB9, mais la presse espagnole a déjà une petite idée.

Attendu dans les prochains jours de retour dans la capitale espagnole, Karim Benzema va pouvoir continuer sa remise en forme physique, après avoir vu les médecins du Real Madrid au centre d'entraînement. Comme aperçu sur les réseaux sociaux, Benzema est déjà en action de son côté afin de, comme toujours, pouvoir revenir sur les terrains en pleine forme . Le Real Madrid vise son retour pour le dernier match du club, en Liga contre Valladolid le 30 décembre prochain. Cependant, selon Mundo Deportivo, Benzema « doute d'être prêt pour cette date ». Il tentera de réussir le contraire dans le temps imparti mais sa fin d'année risque encore de le frustrer, d'autant que son prochain rendez-vous avec la France

Karim Benzema, the BEST MEN’S PLAYER OF THE YEAR, projected onto the Burj Khalifa, the tallest building in the world 🏆@Benzema pic.twitter.com/oo695H5EVR