Karim Benzema en Bleu, le Real Madrid effondré

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Au mois de mai dernier, Didier Deschamps a surpris tout le monde en convoquant Karim Benzema pour l’Euro avec l’Equipe de France.

Collectivement, le championnat d’Europe a été un fiasco pour la France avec une élimination dès les huitièmes de finale contre la Suisse. Mais à titre personnel, Karim Benzema a brillé avec quatre buts inscrits en quatre matchs et un état d’esprit absolument irréprochable. De nouveau appelé par Didier Deschamps pour les matchs contre l’Ukraine, la Bosnie et la Finlande, « KB9 » n’a cette fois pas marqué. Mais contre la Finlande à Lyon mardi soir, son influence a été énorme et son association avec Antoine Griezmann extrêmement prometteuse. De quoi envisager de beaux jours à venir pour la France. De son côté, le Real Madrid est nettement moins enchanté par le retour de Karim Benzema en sélection, à en croire les informations du journal AS.

Benzema moins prolifique à cause des Bleus ?

Le titre de l’article publié par le média espagnol est limpide : « La France crée un problème ». Et pour cause, le média espagnol n’est pas sans savoir que si Karim Benzema a autant brillé avec le Real Madrid ces cinq dernières années, c’est en partie car chaque trêve internationale lui permettait de se refaire une santé, un luxe que n’avait pas la grande majorité de ses coéquipiers. A chaque trêve, Karim Benzema disposait de quelques jours de repos avant de pouvoir soigner ses bobos et s’affûter physiquement. De retour en Equipe de France, Karim Benzema voit ses habitudes chamboulées, et la presse madrilène craint que cela ait un impact immédiat et négatif sur les performances du natif de Lyon sous les couleurs du Real Madrid. Reste maintenant à voir si Karim Benzema, qui connait son corps à la perfection et qui est un très grand professionnel, saura gérer au mieux ce changement d’habitudes afin de continuer à être aussi brillant avec les Merengue.