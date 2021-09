Real Madrid : Benzema, l'idole des jeunes

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Eduardo Camavinga est passé dans une autre dimension avec son transfert du Stade Rennais au Real Madrid à la fin du mercato.

Après avoir défendu les couleurs de l’Equipe de France espoirs durant la trêve internationale, Eduardo Camavinga a fait ses premiers pas au Real Madrid. L’occasion pour le grand espoir du football français de rencontrer ses nouveaux coéquipiers et notamment Karim Benzema, avec qui il n’a pas eu l’occasion de jouer en Equipe de France par le passé. Face aux micros, Camavinga s’est montré extrêmement élogieux envers Karim Benzema, un modèle pour lui et un joueur très à l’écoute des jeunes joueurs. Un véritable grand frère en somme pour l’ex-pépite du Stade Rennais…

Benzema, un modèle pour Camavinga

« Benzema, c'est une idole. Il aide aussi la jeunesse, il est proche des jeunes joueurs, comme avec Vinicius, et en plus de ça il est français » a lancé Eduardo Camavinga en marge de sa présentation au Real Madrid avant d’en dire davantage sur ses motivations pour rallier la capitale espagnole. « Déjà, le premier facteur, ce n'est pas l'argent, c'est le plaisir. Venir au Real, c'était un rêve depuis petit. Dès que j'ai vu qu'il y avait une occasion, j'ai sauté dessus. Je savais que j'allais pouvoir m'épanouir ici. Quand on parle du Real Madrid, on pense aux Ligues des champions, aux Ronaldo, aux Zidane, aux Figo, à toutes les légendes qui sont passées ici ».

En conclusion, Eduardo Camavinga a évoqué la concurrence XXL qui l’attend au Real Madrid avec des joueurs d’envergure tels que Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro ou encore Federico Valverde. « Je vais apprendre de leur expérience, de leur longévité, parce que ça fait un moment qu'ils sont tout là-haut. Mon poste, c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, j'aime bien jouer dans la défense, mais je suis jeune, il faut que je m'adapte. Numéro 6, 8, 10... Peu importe là où le coach me mettra, je donnerai le meilleur de moi-même sur le terrain » a-t-il expliqué, plein d’humilité. Le jeune madrilène devra en faire preuve afin de s’imposer au Real Madrid dans les mois à venir.