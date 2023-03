JO 2024 : Il demande aux Bleus de sacrifier l’Euro !

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Bien partie dans les éliminatoires après le large succès contre les Pays-Bas (4-0) vendredi, l’équipe de France a reçu un conseil étonnant. Pour le journaliste Jacques Vendroux, les Bleus feraient mieux de sacrifier l’Euro 2024 au profit des Jeux Olympiques à Paris.

Connu pour son côté compétiteur, Didier Deschamps a prolongé son contrat avec une idée derrière la tête. Le sélectionneur de l’équipe de France, marqué par l’échec en finale à domicile en 2016, puis en huitièmes cinq ans plus tard, a pour objectif de remporter l’Euro 2024. Autant dire que le technicien ne partagera pas l’avis de Jacques Vendroux, lequel a conseillé à la Fédération Française de Football de privilégier les Jeux Olympiques à Paris la même année.

#JO2024 #EURO2024



🏟️Les JO plus important que l'Euro ?



🗣️ @JacquesVendroux : "Je rêverais que l'équipe de #France soit championne olympique. Je suis pour le titre olympique, quitte à sacrifier le titre Européen. Je rêve de #Mbappe ou #Giroud champion olympique !" pic.twitter.com/6qPglgOyCI — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) March 24, 2023

« Je rêverais que l'équipe de France de football soit championne olympique, a confié le journaliste sur Europe 1. C'est vrai que l'Euro 2024 est extrêmement important, c'est vrai que si vous êtes champion d'Europe c'est tant mieux. Mais si par hasard vous n'êtes pas champion d'Europe et que quelques mois après vous êtes champion olympique, ce serait extraordinaire. Moi je suis pour le titre olympique, quitte à sacrifier quelque part, un petit peu, le titre européen qu'on a déjà gagné. C'était il y a longtemps mais on l'a déjà gagné. »

Mbappé en rêve aussi

« Le titre olympique, on ne l'a gagné qu'une seule fois dans toute l'histoire du football. Moi je rêverais que Giroud et Mbappé soient champions olympiques, a imaginé le chroniqueur de la radio. Ça n'engage que moi, mais je serai peut-être plus fier si on est champion olympique que si on est champion d'Europe en 2024. Il faudra faire un choix, celui qui fait l'Euro ne peut pas faire les Jeux. Ce n'est pas possible physiquement. » Rappelons que Kylian Mbappé a déjà émis le souhait de disputer les JO à plusieurs reprises.