Houssem Aouar fait une croix sur la France, il opte pour l'Algérie

Houssem Aouar, qui compte une sélection avec l’Equipe de France en match amical, a de grandes chances de choisir la nationalité sportive algérienne.

Deux ans après sa première et dernière sélection en Equipe de France, Houssem Aouar va abandonner l’idée de jouer en Bleus. Auteur d’une saison moyenne sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, le Lyonnais de 23 ans ne figure plus dans les petits papiers de Didier Deschamps, qui dispose d’un choix pléthorique au milieu de terrain. A en croire les informations obtenues par la Gazette du Fennec, l’Algérie a fait du rapatriement sportif d’Houssem Aouar une priorité. Et les efforts de Djamel Belmadi et de la fédération algérienne de football vont payer puisque selon le média, Houssem Aouar a écrit une lettre d’engagement dans laquelle il confirme sa volonté de jouer en faveur de l’équipe d’Algérie.

Aouar accepte de jouer pour l'Algérie

Cette lettre doit être transmise à la fédération algérienne de football dans les jours à venir. Une fois cette étape franchie, il ne manquera plus qu’une sélection officielle d’Houssem Aouar de la part de Djamel Belmadi pour que l’affaire soit dans le sac, les formalités administratives étant finalement peu nombreuses. L’entraîneur de l’Algérie et Houssem Aouar devront ensuite discuter du timing de l’arrivée du milieu de terrain de l’OL. Dans le cas où les Fennecs s’étaient qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, la venue d’Houssem Aouar aurait été retardée car Djamel Belmadi tient à ne convoquer pour les grandes compétitions que des joueurs ayant participé aux qualifications.

Houssem Aouar et le problème des bi-nationaux

Malheureusement pour l’Algérie, les Fennecs ne seront pas à la Coupe du monde, ce qui pourrait en revanche présenter l’avantage d’intégrer Houssem Aouar au plus vite. Binational, Houssem Aouar n’a pas disputé de match officiel avec l’Equipe de France et peut donc jouer pour une autre sélection sans contrainte. Il n'a jamais masqué son attachement en Algérie, où il revient souvent pour y passer des vacances, comme c'est le cas actuellement. Il reste à savoir quel sera l'accueil des supporters algériens, parfois réticents à l'idée de récupérer des bi-nationaux, surtout après la polémique liée au refus d'Andy Delort de jouer les matchs éliminatoires avec les Fennecs.