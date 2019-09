Homophobie : Le Graët va faire disparaître les banderoles !

Dans : Equipe de France, Info, Ligue 1.

En début de saison, plusieurs matchs de Ligue 1 ont été interrompus pour banderoles homophobes. Mais pour Noël Le Graët, cela ne doit plus se reproduire. Et pour cause, le président de la Fédération Française de football a fait passer la consigne aux arbitres, qui dépendent de la FFF, de ne plus agir de la sorte. Car pour lui, cela a été une erreur importante à ne plus commettre. En parallèle, l’homme fort du football français promet de faire disparaître rapidement les banderoles homophobes des stades de foot dans l’Hexagone.

« J’arrêterais un match pour des cris racistes, ça c’est clair. Je ferais arrêter un match - et j’ai donné des instructions - pour une bagarre, des incidents et s’il y a un danger quelque part dans les tribunes. Le service de sécurité des clubs doit contrôler les personnes qui rentrent sur le terrain, il y a des services pour faire en sorte que les banderoles disparaissent dans les meilleures conditions et rapidement. Ne venez pas au stade avec des banderoles. On va faire en sorte que cela disparaisse. Le jeu, c’est quelque chose de compliqué, de beau. Pour quelques personnes que je n’apprécie pas, il n’y aura plus de banderole mais arrêter le match, non » a indiqué le président de la FFF, qui prend au moins ce problème à bras le corps.