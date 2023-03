Hervé Renard, la France obligée de prévoir un énorme couac

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Les joueuses de l’Equipe de France attendent toujours de savoir qui sera leur nouveau sélectionneur, 20 jours après le départ de Corine Diacre. Hervé Renard est le favori, mais il n'a toujours pas signé et la prochaine liste va tomber.

Démise de ses fonctions le 9 mars dernier, Corine Diacre n’a toujours pas été remplacée à la tête de l’Equipe de France féminine. Ces derniers jours, plusieurs pistes ont été creusées par le comité exécutif de la Fédération française de Football et notamment par Jean-Michel Aulas et Marc Keller, présidents de l’OL et de Strasbourg, qui font partie de la commission en charge de ce dossier. La priorité de la FFF se nomme Hervé Renard, actuel sélectionneur de l’Arabie Saoudite. Un accord est annoncé depuis plusieurs jours entre l’ex-entraîneur du FC Sochaux et la Fédération française de Football mais dans les faits, Hervé Renard est toujours le sélectionneur de l’Arabie Saoudite et n’a pour l’instant signé aucun contrat le liant à l’Equipe de France féminine. A en croire les informations du journal L’Equipe, le comité exécutif de la Fédération française de Football commence doucement mais surement à s’impatienter.

Hervé Renard a jusqu'à vendredi pour dire oui aux Bleues

Herve Renard : « Vous pouvez être l’homme le plus riche du monde, les émotions dans un stade de football ne peuvent pas s’acheter ! »



« Ce qu’on a vécu contre l’Argentine, l’homme le plus riche du monde ne peut pas les vivre. » pic.twitter.com/BABMmkxN7Y — Siempre (@legenieargentin) March 27, 2023

Afin d’accélérer les choses, un ultimatum a été lancé à Hervé Renard, lequel a jusqu’à vendredi pour se rendre dans l’Hexagone afin de signer son contrat avec la FFF. Ce mardi, Hervé Renard va disputer ce qui pourrait être son dernier match avec l’Arabie Saoudite, contre la Bolivie en amical. A cette occasion, la FFF espère que Renard fera ses adieux au peuple saoudien avant de s’engager pour l’Equipe de France féminine. Dans le cas où vendredi, Hervé Renard ferait toujours patienter la FFF, un plan B pourrait être dégainé avec Eric Blahic. Pressenti pour devenir l’adjoint de Renard, il pourrait dévoiler la pré-liste de 56 joueuses amenées à disputer la Coupe du monde 2023 avec l’Equipe de France. Autant dire que pour l’instant, le flou règne mais la commission en charge de ce dossier à la FFF espère que tout se décantera d’ici la fin de la semaine même si selon le journaliste Abdellah Boulma, un rebondissement est peu probable dans ce dossier et Hervé Renard devrait bien devenir d'ici vendredi le nouveau sélectionneur de l'Equipe de France féminine.