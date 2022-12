EdF : Guendouzi refuse la provocation, pas de photo avec le maillot du PSG

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, l'équipe de France affronte la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un rendez-vous très attendu par les fans de football.

Les champions du monde vont prochainement rentrer dans le vif du sujet. En effet, l'équipe de France a rendez-vous ce dimanche avec la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Une rencontre qui semble assez abordable pour les Bleus, même si ce Mondial au Qatar a déjà réservé quelques surprises. Pour ce match face aux coéquipiers de Robert Lewandowski, Didier Deschamps reviendra aux bases et à une équipe type, loin de celle qui s'est inclinée face à la Tunisie il y a quelques jours. Lors de cette rencontre, quelques joueurs sont passés au travers, comme Youssouf Fofana, Jordan Veretout ou encore Mattéo Guendouzi. Un Mattéo Guendouzi au coeur d'une petite polémique ces dernières heures sur les réseaux sociaux.

Guendouzi snobe... le PSG

𝙇𝙖̀ 𝙤𝙪̀ 𝙩𝙤𝙪𝙩 𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙚𝙣𝙘𝙚́… ⚽️



📸 Les Bleus rendent hommage à leur premier club amateur 👕😉



Plus d’infos 👉 https://t.co/yISs1E0ZsU#FiersdetreBleus pic.twitter.com/aJDdTefRYl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 2, 2022

En effet, ce vendredi, les joueurs de l'équipe de France rendaient hommage à leur premier club amateur. L'occasion pour eux de poser avec une photo de leur première équipe. Un moment fort pour 99% pour du groupe tricolore. Car sur la photo publiée par la Fédération Française de Football, un absent est à souligner : Guendouzi. Et cela peut s'expliquer... Son club formateur n'est autre que... le PSG. Jouant à l'OM, le milieu de terrain a donc décliné la proposition, sous peine de subir de vives critiques de la part des fans phocéens. En tout cas, il n'a pas échappé à celles des amoureux du PSG, qui l'accusent de ne pas assumer d'où Guendouzi vient réellement. Pour autant, force est de constater que l'ancien d'Arsenal a retrouvé des couleurs depuis sa signature à l'OM. Difficile pour lui donc de se mettre en froid avec ses nouveaux supporters sudistes, bien qu'ayant fait ses classes au PSG de 2005 à 2014 avant de partir au FC Lorient. Du côté de la Fédération, la version officielle est que le PSG n'est pas considéré comme un club amateur et que cela ne collait pas avec l'esprit de la photo. On a connu mieux comme explication.

Sur Twitter en tout cas, certains internautes n'ont pas manqué de se moquer de Guendouzi. « Il est où le petit Guendouzi » ; « Mdr pourquoi guendouzi n'a pas mis le maillot du PSG ? » ; « Guendouzi n'est pas là, il n'a donc pas été formé au football ? » ; « Ne te cache pas Guendouzi » ou encore « Il est horriblement nul donc gardez le les Marseillais mais sachez que c’est un Parisien de coeur », pouvait-on notamment voir sur le réseau social où les gens ont souvent la dent dure, et parfois de l'humour. Nul doute que si l'équipe de France gagne le Mondial au Qatar, un pays que les supporters de l'OM adorent aussi, tout cela sera oublié aussi bien à Marseille qu'à Paris.