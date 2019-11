Griezmann, Mbappé... L'engueulade musclée de Deschamps

Dans : Equipe de France.

L'équipe de France a assuré l'essentiel jeudi soir face à la Moldavie, mais c'est une évidence la première période a été une purge sans nom. Au point de mettre Deschamps en mode furie contre Griezmann, Mbappé, Giroud et Coman.

Didier Deschamps avait fait des choix résolument offensifs pour la rencontre France-Moldavie, et il faut bien admettre que le sélectionneur national n’a pas été récompensé de sa décision. Et selon L’Equipe, DD n’a pas aimé, mais alors pas du tout, le comportement de ses attaquants et l’a fait savoir à la pause. Ulcéré de l’attitude d’Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Kingsley Coman, le coach des Bleus a vidé son sac, reprochant au quatuor « une animation inexistante et un manque d’ambitions offensives ». Le quotidien sportif affirme que Deschamps n’avait pas eu une telle attitude depuis bien longtemps.

Même s’il a été l’une des cibles de la remontée de bretelle Antoine Griezmann avoue que le sélectionneur national avait vu juste. « Le coach n'était pas content. Il a fait une bonne causerie qui nous a remis dedans. Il a eu les mots. Ça nous a reboosté. Il nous a dit que ce n'était pas nous sur le terrain. Il nous a demandé de faire plus d'efforts, plus d'appels de balle. Ça nous a réveillés », a confié l’attaquant des Bleus et du Barça. Cependant, si après 45 minutes, Didier Deschamps était en colère, il a tout de même été applaudi après la rencontre en faisant remarquer que la réaction de l'équipe de France avait été bonne dans un match qui n’était pas si facile que tout le monde le disait.